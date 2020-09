Bien malin qui peut prédire les résultats dans Shippagan-Lamèque-Miscou

La course dans Shippagan-Lamèque-Miscou semble tellement serrée qu’il est fort probable que les électeurs devront veiller tard avant de connaître l’identité du vainqueur, alors que le vote vert pourrait fort bien brouiller les cartes.

Tous les ingrédients sont donc présents pour faire de cette circonscription LA circonscription à suivre d’ici au vrai sondage du 14 septembre.

Si les progressistes-conservateurs espèrent effectuer une rare percée en Acadie et obtenir leur majorité à l’Assemblée législative, c’est bien dans ce territoire où ils jouissent depuis longtemps d’une masse partisane importante et solide.

Le siège a souvent été occupé par des ministres et des personnalités importantes au sein des gouvernements précédents, qu’ils soient rouges (Aldéa Landry et Wilfred Roussel) ou bleus (Jean Gauvin, Paul Robichaud ou Robert Gauvin).

Les deux derniers dépouillements se sont décidés par moins de 100 voix de majorité pour le gagnant. Sans oublier toute la controverse entourant Robert Gauvin, élu sous la bannière bleue en 2018, devenu indépendant cet hiver dans la foulée de la crise de la réforme avortée de la santé et transfuge chez les libéraux dans Baie-de-Shediac/Dieppe.

Les libéraux comptent sur Éric Mallet pour reprendre la place perdue par M. Roussel il y a deux ans. Il mise sur son passé en tant que retraité de la fonction publique fédérale et de bénévole pour convaincre les électeurs.

«Je ne fais pas de promesses, mais j’ai des priorités, a-t-il précisé. Je suis un homme sans couleurs, je ne m’assois pas sur mes lauriers et je vais me battre jusqu’à la fin, car je ne tiens rien pour acquis.»

Les progressistes-conservateurs sont représentés par Jean-Gérard Chiasson, un entrepreneur et bénévole expérimenté, frère de Gildard Chiasson, président de l’association locale. Son mantra est de persuader les citoyens de se trouver du côté du pouvoir au sein d’un gouvernement Higgs majoritaire.

«Je vais frapper sur ce clou. Je vais marteler là-dessus, car le prochain gouvernement sera progressiste-conservateur majoritaire. On a beaucoup de besoins, mais on ne sera pas capable de les combler si on se retrouve dans l’opposition», prétend celui qui ciblera la santé, l’économie et l’emploi afin de convaincre les indécis.

Les Verts désirent mêler les cartes avec Marie Leclerc, ancienne directrice générale à Imaginons la Péninsule acadienne autrement, un collectif régional axé sur l’environnement et le développement durable. Elle pourrait aller chercher beaucoup des 700 votes désormais flottants qui étaient allés au NPD et à un candidat indépendant en 2018.

«Nous verrons un vote vert significatif, prédit-elle. On vise 10%. Les gens commencent à comprendre que voter vert ne dilue pas une élection. Des gens connus se présentent à nous pour aider notre campagne. Va-t-on brouiller les cartes? C’est mon espoir», se croise les doigts celle qui prône une voie de transport actif pour le nouveau pont de Shippagan et une pleine municipalisation urgente afin d’aller chercher les sommes nécessaires dans la lutte contre l’érosion de toute la côte est des îles.

Les enjeux locaux sont multiples. Quiconque vous parlera du fameux pont levier qu’il faut absolument remplacer dans les plus brefs délais. On vous instruira sur l’amélioration des foyers de soins et de l’accès à des services de santé équitables, principalement en temps de tempête qui bouche les plaines. On mettra le doigt sur les usines de pêche et le développement économique et touristique, ou encore sur l’accès à des logements adéquats, notamment pour les étudiants internationaux. Dans les villages côtiers que sont Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Le Goulet ainsi que dans plusieurs DSL, l’érosion des berges fait peur, tout comme l’exode.

Tout ça pour dire que le vainqueur ne se tournera pas les pouces durant son prochain mandat.

Mettre tout ses oeufs dans le même panier que… Tracadie?

Autant le maire de Lamèque, Jules Haché, que son homologue de Shippagan, Anita Savoie-Robichaud, reprochent au chef progressiste-conservateur Blaine Higgs de mettre tous ses oeufs dans le même panier en ciblant la circonscription de Tracadie.

«On dirait que pour lui, il y a seulement Tracadie dans cette élection et les autres circonscriptions de la Péninsule acadienne ne comptent pas», fait remarquer M. Haché.

Mme Savoie-Robichaud regrette également l’absence du premier ministre sortant dans la circonscription jusqu’à maintenant, une circonscription qui a pourtant été très bonne pour les Bleus depuis plusieurs années, fait-elle remarquer.

«On aurait aimé un peu plus de considération de sa part, admet-elle. Shippagan-Lamèque-Miscou l’a bien servi en 2018. J’espère que ce n’est pas parce que Robert Gauvin est parti. J’ose croire que les partis politiques démontrent plus de maturité.»

Le maire de Lamèque veut des engagements fermes non seulement pour le pont, mais aussi sur le remplacement du foyer de soins local qui montre des signes de fatigue.

«Notre résidence pour personnes âgées est la seule qui n’a pas encore été remplacée dans le Nord. Les partis politiques sont timides à en parler. Rien n’a bougé du côté du gouvernement actuel. Il y a une énorme méfiance du côté des services hospitaliers et de la langue, une déception très grande concernant les investissements en infrastructures. Quant à la gouvernance locale, M. Higgs semble favoriser Saint-Jean au détriment des autres municipalités», a-t-il noté.

Mme Savoie-Robichaud veut entendre parler d’un plan financier viable face à la COVID-19, car sa ville a essuyé des déficits importants au niveau de la piscine régionale, du camping local et du Centre des congrès de la Péninsule acadienne.

«Il y a aussi la pleine municipalisation. On a essayé, mais les incitatifs n’étaient pas trop bons. Nous sommes trop petits pour être séparés», dit-elle.

Bernard Savoie, maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, se dit prêt à travailler sur les dossiers prioritaires que sont l’érosion et l’exode avec le vainqueur.

«Ce sont deux gars connus et je prévois une chaude lutte. Est-ce qu’on va veiller tard? Je pense que oui. Avec de nouvelles personnes, ça va peut-être amener de nouvelles idées et de nouveaux projets», fait-il mention.

La présidente de la Chambre de commerce de Shippagan, Marie-Lou Noël, aimerait bien que les candidats fassent avancer de nombreux dossiers, tels la relance économique et les investissements dans le Nord, le défi des usines de transformation, l’accessibilité à Internet, l’immigration et le logement en plus des dossiers déjà sur la sellette.

«Nous sommes conscients que la circonscription est scrutée et il est de notre devoir de pousser nos dossiers. On en veut toujours plus et c’est normal. La pression de la communauté va rester la même parce que nos attentes sont plus grandes. On désire un développement du Nord sur toutes ses plateformes», évalue-t-elle.