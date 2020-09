Blaine Higgs rendra disponible des vaccins antigrippaux à forte dose pour les aînés

S’il est reporté au pouvoir, Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, a promis ce week-end que son gouvernement rendra disponible des vaccins antigrippaux à forte dose pour les citoyens et citoyennes âgés de plus de 65 ans.

Il respectera également son engagement budgétaire d’élargir le rôle des pharmaciens et mettra sur pied un groupe de travail avec l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

«Il est plus important que jamais de nous protéger et de protéger les gens autour de nous contre la grippe. Cela contribuera également à réduire la pression sur notre système de santé à la lumière de la pandémie COVID en cours», a déclaré M. Higgs.

«Nous assurerons que les aînés soient plus que jamais protégés en finançant des vaccins antigrippaux à forte dose pour les personnes âgées de toute la province, à compter de cette année.»

Dans son budget du printemps, le gouvernement Higgs a investi 2,9 milliards $ dans les soins de santé. Ce financement comprend un investissement dans le vaccin universel contre la grippe pour tous les résidents du Nouveau-Brunswick. Les progressistes-conservateurs se sont également engagés à créer le tout premier registre de vaccination du Nouveau-Brunswick.

Il veut aussi maintenir le rôle élargi des pharmaciens pour que les gens puissent accéder aux soins de santé dont ils ont besoin, sans avoir à se rendre inutilement chez le médecin. Les pharmaciens pourront diagnostiquer et traiter les cas simples d’infection des voies urinaires et renouveler certaines ordonnances comme les médicaments pour la pression artérielle, le diabète de type 2 et les anticoagulants.

On promet également de mettre sur pied un groupe de travail qui comprend des représentants du gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Le mandat du groupe sera d’identifier de nouvelles façons de travailler ensemble pour améliorer l’accès aux soins de santé pour tous les citoyens.