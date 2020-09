Deux clientes victimes de vol à des guichets automatiques

La GRC enquête sur deux vols survenus dans des guichets automatiques, à St. Stephen, et sollicite l’aide du public afin d’identifier le suspect.

Le 7 septembre, peu après 10h, un homme s’est approché d’une femme qui utilisait un guichet automatique dans une succursale de la Banque Scotia, sur le boulevard Milltown. Il lui a dit qu’il avait une arme et l’a forcée à lui donner de l’argent. Il a ensuite pris la fuite avec l’argent.

Peu de temps après, vers 14h, un homme s’en est pris physiquement à une femme qui était au guichet de la Banque CIBC sur la rue King. La femme n’a pas été blessée, mais l’homme a pris la fuite à pied avec son sac à main et son portefeuille.

Selon la police, le même homme aurait commis les deux vols. Il mesure environ 173 cm (5 pi 8 po) et pèse environ 82 kilos (180 livres). Il aurait entre 35 et 45 ans. Il a les cheveux foncés courts et le teint foncé, et aurait un défaut d’élocution. Il portait un pantalon en molleton foncé, un chandail à capuchon foncé et un sac ou un sac à dos sur les épaules.

Quiconque a des renseignements à cet égard ou aurait été témoin d’un des incidents est prié de communiquer avec la GRC au 506-466-7030.

Les deux enquêtes se poursuivent.