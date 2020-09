Paquetville: le rêve des pompiers se concrétise

Au départ, leur séjour devait être temporaire, quelques années au plus. Près de 30 ans après avoir emménagé dans l’édifice municipal de Paquetville, la brigade de pompiers municipale aura bientôt un lieu qui lui est propre.

La construction de la nouvelle caserne de pompiers progresse bien. Ce nouvel édifice, financé par le Village grâce à un prêt de 1,5 million $ du gouvernement provincial, répond à un besoin criant des pompiers. C’est aussi la concrétisation d’un rêve datant de plusieurs années, exprime Denis Paulin, chef de la brigade. La vingtaine de pompiers volontaires sont installés dans un garage, annexé à l’édifice municipal, depuis la fin des années 1980.

«Avec les nouveaux règlements de la NFPA (National Fire Protection Association), la caserne actuelle ne répond plus aux normes d’aujourd’hui», explique M. Paulin.

«Par exemple, la brigade a eu un nouveau camion, mais en raison d’un manque d’espace, il est stationné chez moi. Il n’y a plus d’espace. C’est assez restreint, surtout étant donné le fait que les nouveaux camions sont plus larges. Il faut les sortir chaque fois qu’on veut travailler.»

Le nouveau local, situé à l’intersection de la rue des Fondateurs et de la rue Bellechasse, sera plus spacieux et comprendra les installations nécessaires au bon fonctionnement d’une brigade, comme un espace où nettoyer les habits de pompier après une intervention.

«Avec les nouvelles normes, il faut tout laver son équipement. En ce moment, nous n’avons pas vraiment d’espace désigné pour les laver, ça se faisait un peu à la mitaine. Maintenant, il y aura un lieu exprès pour ça.»

La nouvelle caserne comprendra aussi les compresseurs d’air adaptés pour la nouvelle génération d’appareils respiratoires (air packs), qui ont près du double de capacité par rapport à la génération précédente.

«Les nouvelles durent environ 40 minutes, mais nous n’avions pas le compresseur pour s’en servir. Nous sommes une brigade assez centralisée avec un gros territoire. On peut intervenir sur des appels allant de Landry Office jusqu’à Burnsville, donc c’est important d’être prêt.»

Après le déménagement de la brigade, prévu à la fin de l’hiver 2021, l’ancienne caserne sera utilisée par les Travaux publics de Paquetville. Par contre, un réservoir d’eau sera conservé dans l’ancienne caserne en cas d’incendie majeur.

«À cause de la COVID, la construction est au ralenti. Ils ne peuvent pas donner de date précise, mais j’espère qu’on pourra y déménager vers le mois de mars 2021.»