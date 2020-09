Vandalisme homophobe à Caraquet

Kevin Haché, candidat progressiste-conservateur de Caraquet, dénonce ce qu’il qualifie d’un geste homophobe à son endroit.

Ce week-end, un malfaiteur a vandalisé l’une des pancartes de M. Haché, qui est ouvertement homosexuel, en y dessinant un phallus géant. Les pancartes de ses deux adversaires du Parti libéral et du Parti vert n’ont pas été touchées.

«Lorsqu’on se présente en politique, on s’attend à des attaques sur le parti, sur la position du candidat et sur les enjeux. Je respecte la liberté d’expression, mais on ne s’attend pas une attaque sur sa vie privée et sur le fait que je m’affiche en tant qu’homosexuel. Comme aucune autre affiche n’a été vandalisée, je ne peux qu’interpréter cette attaque comme personnelle. Qui donc se promène avec une cannette d’aérosol rouge dans sa voiture? En fin de campagne, je n’ai pas les sous ou le temps pour remplacer mes affiches, mais sachez que même sans affiches, je suis toujours debout, fier de qui je suis et prêt à représenter les gens de ma circonscription, sans discriminer personne», a écrit Kevin Haché sur Facebook.

La candidate libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, s’est également montrée solidaire envers son adversaire politique.

«Courage! Je suis ton adversaire en politique, mais définitivement ton alliée LGBTQ +», a-t-elle répliqué.