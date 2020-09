Compteurs intelligents: Énergie NB obtient le feu vert

Énergie NB pourra finalement installer 360 000 compteurs intelligents chez ses clients résidentiels et commerciaux. Après avoir subi un revers en 2018, la société obtient le feu vert de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.

L’organisme indépendant a approuvé le projet évalué à 109,6 millions $, le jugeant «prudent» et «dans l’intérêt du public».

«La Commission conclut que les résultats à court et à long terme et les bénéfices démontrés pour les contribuables l’emportent sur les coûts prévus que ceux-ci assumeront», peut-on lire dans la décision.

Ces compteurs pourront enregistrer quotidiennement les données de consommation d’énergie et les transmettre à Énergie NB sur un réseau sans fil sécurisé. Cela permettra à la société et aux clients d’en savoir davantage sur leur consommation d’électricité presque en temps réel.

Selon le dernier plan présenté à la Commission, l’installation des compteurs commencerait dès 2021 et s’effectuerait sur une période de trois ans.

Le fournisseur entend mettre à la disposition des clients des outils pour examiner leur consommation avec des données plus détaillées et leur envoyer des alertes de factures élevées lorsque leur consommation semble supérieure à la normale. Cependant, les détails et la date de mise en marche de ce programme n’ont pas encore été complètement précisés.

La CESP a d’abord refusé la demande d’Énergie NB en juillet 2018, car les coûts du projet dépassaient les bénéfices pour les clients. Dans sa première mouture du projet, la Société de la Couronne avait indiqué que le coût des compteurs allait excéder les profits par un peu plus de 1 million $.

Le fournisseur d’électricité est alors retourné à la planche à dessin et a présenté un nouveau plan un an plus tard. L’analyse de rentabilité préparée par Navigant Consulting estime cette fois que les profits liés à cet investissement massif dépasseront de 28 millions $ les dépenses sur 15 ans (ce qui correspond à la durée de vie de ces appareils).

Plus précis, plus efficaces

Énergie NB soutient qu’elle réalisera des économies en réduisant les dépenses associées à la lecture manuelle des compteurs et en rebranchant les foyers plus rapidement lors d’une panne. En effet, les compteurs intelligents permettent de les repérer instantanément plutôt que d’attendre le signalement des clients touchés, et d’effectuer les branchements et débranchements à distance.

L’investissement l’aidera aussi à réduire les pertes liées au réseau de distribution, soit la différence entre l’énergie qui entre dans le réseau de distribution et la consommation finale.

La Société de la Couronne croit enfin pouvoir tirer de nouveaux revenus du remplacement d’environ 98 000 anciens compteurs analogiques employés à l’heure actuelle par environ un quart des clients. Parfois, en vieillissant, ces compteurs ralentissent et la lecture de la consommation d’énergie est sous-évaluée et moindre que la consommation réelle. Il s’agirait en moyenne d’une perte de 41$ pour Énergie NB dans le cas des foyers et de 322$ dans le cas des entreprises. Des dizaines de milliers de clients ne pourront donc plus bénéficier de cette électricité «gratuite» et pourraient voir leur facture gonfler.

Cette technologie faciliterait également possible la mise en place de tarifs variables, en fonction du moment de la journée et des heures de pointe.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, Marc Belliveau, un porte-parole d’Énergie NB, affirme que le fournisseur d’électricité n’a «pas de plan pour établir des tarifs variables pour le moment».

«Le plan d’Énergie NB visant l’installation de compteurs intelligents ne signifie pas automatiquement qu’il y aura une nouvelle structure tarifaire», assure le fournisseur sur son site internet, notant que tout changement sera soumis à l’approbation de la Commission de l’énergie et des services publics.

Un plan contesté

Après avoir analysé les arguments d’Énergie NB, une société de conseil américaine embauchée par la Commission, Synapse Energy Economic, a conclu que l’analyse de rentabilité n’est «pas bien documentée ou justifiée».

Les quatre auteurs du rapport publié fin 2019 soulignent que «certains facteurs semblent particulièrement incertains ou risqués».

«Il existe des scénarios futurs plausibles dans lesquels l’investissement pourrait apporter des avantages nets aux clients, mais il existe des conditions plausibles selon lesquelles ce pourrait ne pas être le cas.»

De son côté, l’un des principaux opposants au projet, Dr Roger Richard, soutient qu’Énergie NB a surévalué les bénéfices et sous-évalué les coûts.

Impliqué à titre d’intervenant indépendant lors des consultations organisées par la Commission, le dentiste basé à Saint-Louis-de-Kent croit que la question des taux variables aurait dû être débattue avant l’approbation du projet.

«C’est mettre la charrue avant les boeufs», lance-t-il.

Le citoyen craint des hausses de tarifs à venir et dénonce une «dilapidation honteuse des fonds publics».

Dr Richard a retenu les services de Didier Tatoutchoup, professeur agrégé en économie à l’Université de Moncton, pour évaluer l’analyse présentée par Énergie NB. L’universitaire conclut que le ratio avantages-coût n’atteint que 1,08, ce qu’il juge insuffisant pour mériter une approbation.

«Énergie NB a simplement changé les paramètres en utilisant ceux qui gonflent les avantages, en ne prenant pas en compte le risque, et en ajoutant des bénéfices inhabituels. Tout cela dans le but d’augmenter la valeur actuelle nette du projet dans sa tentative de le faire approuver», avance l’économiste.

Le Nouveau-Brunswick ne sera en tout cas pas le premier à s’engager dans la voie des compteurs intelligents. Au Canada, les fournisseurs de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Québec en ont installé chez leurs clients.