Candidats écartés pour des propos offensants: «C’est nécessaire»

Le GRIS Acadie, un organisme qui a pour objectif de faire tomber des préjugés liés à la diversité sexuelle et du genre, salue la décision des libéraux et des progressistes-conservateurs d’avoir écarter deux candidats ayant publié du contenu transphobe, homophobe et sexiste sur les médias sociaux.

«Que les deux partis se soient dissociés de leurs candidats, je trouve que c’est nécessaire, car ça envoie le message que c’est inacceptable. C’est sûr qu’il y a présentement une élection, donc les partis veulent bien paraître. Ce qu’est plus difficile est de savoir si ce sont vraiment des valeurs profondes», dit Antoine Bossé, président de GRIS Acadie, fondé en 2019.

Lundi, Blaine Higgs, chef des progressistes-conservateurs, a demandé à son candidat Roland Michaud (Victoria-La Vallée) de se désister de la course après avoir appris qu’il a partagé au fil des années du contenu à caractère transphobe et sexiste. Puisque le vote a déjà commencé, le nom à M. Michaud demeure sur le bulletin de vote, mais s’il remporte la course, il devra siéger à titre de député indépendant.

Le même jour, Kevin Vickers, chef des libéraux, a annoncé que le candidat John Gardner ne se présentera plus sous la bannière libérale dans la circonscription de Sainte-Croix pour avoir également publié du contenu controversé au fil des ans. Comme M. Michaud, s’il remporte l’élection, il siégera en tant qu’indépendant.

«Je n’ai pas vu les images partagées par Roland Michaud, mais c’est malheureux et ça me rend triste. C’est malheureusement une façon de penser qui est toujours assez commune. La communauté LGBTQ +, particulièrement les personnes trans, fait face à beaucoup de préjugés.»

Lundi en fin de journée, Roland Michaud a émis une déclaration pour s’excuser de ses actions. Par ailleurs, l’Association de circonscription du Parti progressiste-conservateur de Victoria-La Vallée a aussi annoncé mardi qu’elle offre son appui inconditionnel à Roland Michaud.

«Nous connaissons Roland. Notre association et Roland traitent la population avec respect et dignité, qu’il soit hétéro, gai, transgenre, homme, femme, francophone, anglophone ou autochtone. Nous ne le jugerons pas pour une erreur commise des années passées. Nous faisons tous des erreurs, personne n’est parfait. Roland a fait une erreur. Il s’est excusé et demande pour votre pardon.»

De son côté, Antoine Bossé trouve regrettable que ce type de propos soit toujours accepté dans la communauté. Pour lui, de véritables excuses nécessitent un moment de réflexion suivi d’actions concrètes pour faire avancer la communauté LGBTQ +.

«On ne peut pas se contenter de dire que ça ne nous dérange pas qu’une personne soit hétéro, gai, homme ou femme et ainsi de suite. Il faut pouvoir dire que les personnes trans et LGBT ont des défis concrets et qu’on veut pouvoir travailler à l’amélioration de leurs conditions. Il ne faut pas dire, je ne vois pas de différence, mais oui, je vois la différence et je veux aider. Pour le moment, je n’ai pas encore vu un candidat le dire.»

Blaine Higgs et Kevin Vickers ont tous les deux dénoncé les propos de leurs candidats.

«Pour nous, c’est un défi de trouver des candidats dans un court laps de temps, nous avons fait nos recherches comme il faut, mais il est évident que nous avons manqué des choses en ce qui concerne M.Gardner. Ce qui a été révélé hier (lundi) est inacceptable.», a indiqué Kevin Vickers lors d’une rencontre éditoriale mardi avec l’Acadie Nouvelle.

D’autres propos choquent

Les propos antérieurs de Roland Michaud et de John Gardner ne sont pas les seuls qui se trouvent sous la loupe des internautes en ce moment.

Depuis quelques jours, un article portant sur Louis Bérubé publié en 2016 dans l’Acadie Nouvelle a réapparu dans le palmarès des articles les plus lus de la semaine.

En 2016, Louis Bérubé était un artiste country bien connu en Acadie. Des propos transphobes publiés sur les médias sociaux en avaient choqués plusieurs.

«Ça se peux-tu? Un projet de loi pour protéger les transgenres tabarn**. Ça se peux-tu? J’en reviens pas. Où est-ce qu’on s’en va?», a-t-il écrit. «Ils sont dérangés (…) faudrait faire comme si c’est normal lol», avait-il publié.

Aujourd’hui, Louis Bérubé est le candidat du Parti progressiste-conservateur dans Restigouche-Ouest. En 2019, il a représenté le Parti vert aux élections fédérales.

L’Acadie Nouvelle a contacté le Parti progressiste-conservateur pour connaître son opinion sur cette affaire.

«Nous croyons comprendre que Louis Bérubé a exprimé ces commentaires en 2016 lors d’un entretien sur une loi proposée. Nous croyons aussi comprendre qu’il s’est excusé par la suite. M. Bérubé s’est présenté pour le Parti vert fédéral en 2019, donc il a passé leur processus de vérification à ce moment et le nôtre aussi. M. Bérubé nous a assuré qu’il éprouve des remords et que sa position a évolué depuis ce temps. Blaine Higgs croit que les événements des derniers jours témoignent clairement d’un problème de société plus large dont la solution passe par l’éducation.»