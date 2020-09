Duel de titans dans Moncton-Est

Le Parti progressiste-conservateur présente un de ses candidats vedettes dans la circonscription de Moncton-Est: l’ancien conseiller des premiers ministres Bernard Lord et David Alward, Daniel Allain. Ce francophone tentera de déloger la députée libérale, Monique LeBlanc.

Rien, toutefois, pour inquiéter Mme LeBlanc.

«À deux reprises, j’ai dû affronter des candidats forts, j’ai quand même réussi à gagner avec une bonne marge», fait valoir celle qui est élue depuis 2014.

Ses deux derniers concurrents progressistes-conservateurs étaient l’ancien journaliste et communicant, Martin Kingston, et la bénévole Jane Mitton-MacLean.

L’Acadie Nouvelle a toutefois classé Daniel Allain parmi les 30 des francophones les plus influents au Nouveau-Brunswick en 2013. Il était alors sous-ministre après avoir travaillé comme PDG d’Alcool NB.

Le progressiste-conservateur est d’ailleurs en tête d’un sondage de 338canada du 6 septembre. Il recueille 41% des intentions de vote, contre 35% pour sa concurrente.

Mme LeBlanc compte gagner ces élections en priorisant la qualité de vie des citoyens. Elle y inclut la santé physique et mentale, les salaires, la littératie ainsi que l’accès aux soins, aux infrastructures, aux loisirs et à la nature, etc.

Elle insiste particulièrement sur le nombre de patients sans médecin de famille (plus de 30 000 dans la province) et sur la pénurie d’infirmières.

«Il faut investir dans le futur et ne pas confondre dépenses et investissements. Je suis frustrée de l’argent du fédéral qui reste sur la table pour les infrastructures et le logement abordable», déclare-t-elle par ailleurs, en référence à la promenade Elmwood et au projet Marée montante (un organisme qui travaille dans le domaine du logement abordable).

La députée sortante indique d’une part qu’une partie de la route menant de Moncton aux communautés rurales d’Irishtown, de Saint-Antoine et de Notre-Dame doit être élargie. La circulation automobile y est souvent dense. Le gouvernement fédéral avait annoncé un investissement jusqu’à concurrence de 6,25 millions $ en 2015 à ce sujet.

«La route 490 a été négligée», ajoute Mme LeBlanc à propos de la voirie, bien qu’elle précise ne pas considérer ce sujet comme l’une de ses priorités.

«J’ai encore plein d’énergie pour continuer mes projets pour Moncton-Est et la province», affirme en outre Mme LeBlanc.

La députée libérale sortante de Moncton-Est, Monique LeBlanc veut apporter aux citoyens une meilleure qualité de vie. – Gracieuseté

Elle évoque l’organisme Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick, qui souhaite construire un centre de soins pour dix personnes en fin de vie dans le quartier de Lewisville.

«Je voudrais qu’ils aient les fonds nécessaires», précise-t-elle.

Mme LeBlanc cite aussi la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick (SPCA), qu’elle veut soutenir dans son projet de construction de nouvelles installations.

La députée sortante souligne à ce propos qu’au moins deux organismes profiteront du Fonds d’investissement communautaire de sa circonscription en 2020 – 2021, grâce à la possibilité d’y prétendre pour les associations touchées par la COVID-19.

L’élue a été l’une des seules à ne pas utiliser ces 50 000$, disponibles pour la première fois en 2019 – 2020. Elle se justifie en prétendant que les demandes qu’elle a reçues ne correspondaient pas aux critères d’admissibilité ou que des regroupements s’étaient montrés incapables de respecter les règles de partage des coûts.

Itinérance

Le candidat progressiste-conservateur dans Moncton-Est, Daniel Allain habite et occupe le poste de conseiller municipal à Dieppe. – Gracieuseté

Le candidat progressiste-conservateur, Daniel Allain classe l’itinérance et le logement abordables parmi ses priorités.

«J’espère qu’on travaillera avec Marée montante, déclare-t-il. J’invite Ginette Petitpas Taylor à venir à la table de discussions. C’est important de trouver des fonds au provincial, mais c’est important aussi d’en trouver au fédéral. Des fonds fédéraux ont été annoncés, mais sur le détail des dépenses il faut collaborer.»

M. Allain veut avant tout s’occuper de la promenade Elmwood et de la route 490. Le cadre de la banque BMO considère les infrastructures routières comme un facteur de développement économique.

Il appelle par ailleurs les habitants de Moncton-Est à voter pour lui afin que leur circonscription puisse mieux se faire entendre auprès d’un potentiel nouveau gouvernement progressiste-conservateur.

«Un vote pour Vickers, c’est un vote pour l’Alliance des gens, analyse-t-il par ailleurs au sujet de la formation politique alliée au gouvernement minoritaire de Blaine Higgs. Pour moi, l’Alliance des gens, c’est un non catégorique. Un gouvernement majoritaire va mettre de côté ce parti.»

Il promet également pour 2022 une modernisation de la Loi sur les langues officielles dans l’esprit de son fondateur, Louis J. Robichaud, et des mises à jour effectuées par les gouvernements de Bernard Lord et David Alward.

«J’ai fait partie de ces deux gouvernements, c’est important pour moi», soutient-il.

Les Verts, «voix du peuple»

Phylomène Zangio se porte candidate dans la circonscription de Moncton-Est pour le Parti vert.

Elle revendique le fait d’y habiter, même si elle réside pendant la semaine à Bathurst où elle travaille (les candidats progressiste-conservateur et libéral habitent tous les deux dans le Grand Moncton).

«Les gens doivent élire un de leurs voisins, qui connaît leurs besoins et leurs défis, et qui les vit comme eux, estime-t-elle. Je serai la voix du peuple à Fredericton!»

Mme Zangio souhaite aussi tenir des réunions régulières avec des responsables de quartier et créer un outil en ligne d’information et de doléances.

Elle se présente enfin comme une passionnée de la diversité et de l’inclusion.