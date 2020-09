L’engagement d’interdire l’épandage du glyphosate déplaît aux agriculteurs

Cinq organisations agricoles et forestières du Nouveau-Brunswick s’allient afin de demander aux partis politiques de résilier leurs engagements d’interdire l’épandage du glyphosate sur les terres de la Couronne.

Depuis le début de la campagne électorale, autant le Parti vert que le Parti libéral ont promis d’interdire l’épandage de ce populaire herbicide sur les terres de la Couronne.

L’Alliance agricole du N.-B., Irving Woodlands, Bleuets N.-B., Forêt N.-B. et l’Association des producteurs de pommes du N.-B. estiment d’un commun accord que «nos moyens de subsistance et nos collectivités rurales sont menacés par des décisions politiques fondées uniquement sur la politique et non sur la science», ont-ils émis par voie de communiqué.

Selon ce collectif qui représente plus de 30 000 emplois dans la province et vend pour plus de 1 milliard $ en produits locaux, interdire le glyphosate sur les terres de la Couronne dans l’agriculture va menacer la qualité, la valeur et la quantité des aliments cultivés au Nouveau-Brunswick.

«La plupart des partis politiques du Nouveau-Brunswick ont désormais adopté la position selon laquelle l’herbicide glyphosate devrait être interdit sur les terres de la Couronne. Sur le terrain, de nombreux candidats confirment que cela ne constitue qu’une première étape. Cette position ne repose sur aucun fait, ni aucune donnée scientifique. Le bien-être de nos exploitations agricoles et de nos forêts, de nos familles, de nos employés et de nos consommateurs nous préoccupe au plus haut point. Nous recommandons vivement à tous les partis d’utiliser une approche décisionnelle fondée sur la science lorsqu’ils envisagent de modifier l’utilisation du glyphosate dans la province», mentionne le collectif.

Parmi les signataires, René Chiasson, président de Bleuets N.-B., soutient qu’une telle mesure nuirait grandement à cette industrie puisque les producteurs utilisent cet herbicide dans leurs manoeuvres de production.

Il ajoute qu’une telle restriction viendrait contrecarrer l’impact économique annuel de plus de 38 millions $ et de plus de 700 emplois dans la province.

«En 2019, environ 35 000 acres de terres étaient utilisées pour la culture des bleuets. De ce nombre, environ 24 000 acres se trouvent sur les terres de la Couronne. Le secteur du bleuet sauvage est en pleine croissance et se retrouve principalement sur les terres de la Couronne. Nos producteurs doivent respecter les limites maximales de résidus de pesticides les plus stricts. Les aliments canadiens sont très recherchés, car le Canada dispose de l’un des systèmes d’approvisionnement alimentaire les plus sûrs au monde, et les producteurs utilisent les meilleurs outils disponibles et les plus sécuritaires. Nous estimons que le gouvernement provincial ne devrait pas pouvoir dicter l’utilisation des pesticides approuvés par Santé Canada», appuie-t-il.

Lisa Ashworth, présidente de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick ajoute que «si le prochain gouvernement élu va de l’avant et interdit l’usage du glyphosate, cette décision portera grandement préjudice à plusieurs agriculteurs du Nouveau-Brunswick qui cultivent par exemple des pommes de terre, des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, du maïs, du canola et du soya».

La porte-parole de plus de 5000 travailleurs de cette industrie poursuit que les produits tel le glyphosate font partie des outils les plus importants et les plus sécuritaires que les agriculteurs peuvent utiliser de nos jours pour la gestion de leurs cultures. Elle fait également part que plusieurs agences de santé sont arrivées à la conclusion que l’utilisation du glyphosate n’augmente pas le risque de cancer.

«Les agriculteurs à travers la province sont de plus en plus inquiets que des décisions éventuelles, telles que celle-ci, soient prises à la hâte et mènent à un contexte d’imprévisibilité qui réduirait la croissance et les investissements dans notre secteur», continue-t-elle.