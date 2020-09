Plaidoyer pour le transport actif à Moncton

C’est ce qui s’appelle avoir de la suite dans les idées. Le regroupement La voix des jeunes a organisé une réunion en janvier à propos du transport actif (vélo, marche, autobus, etc.). Mardi, un participant est intervenu pendant le conseil municipal de Moncton pour en présenter les conclusions.

L’étudiant en sociologie à l’Université de Moncton, Alex Arseneau a fait part aux conseillers municipaux des mesures pour lesquelles lui et 15 autres utilisateurs de transports actifs ont voté.

Les voici: rendre les autobus gratuits dans certaines zones ou à certaines heures, lancer des campagnes de sensibilisation, retirer les boutons d’appel de feux (pour les piétons qui traversent aux lumières), planter des arbres (qui protègent les promeneurs contre le soleil, par exemple), rendre la rue Mountain plus sûre pour les cyclistes, aider les victimes de vols de vélo à retrouver leur bicyclette grâce à une application mobile (529 Garage, par exemple).

«L’accès à un transport actif et public, abordable et pratique est essentiel pour réduire la pauvreté et l’isolement», a avancé M. Arseneau.

Le jeune homme constate aussi que le vélo et la marche favorisent la santé mentale et physique ainsi que la distanciation entre les personnes en temps de pandémie. Il assure également que ces modes de déplacement sont bénéfiques pour l’environnement et l’économie en se fondant sur des études scientifiques (effectuées en dehors du Nouveau-Brunswick).

M. Arseneau a déploré le retrait de voies cyclables dans la rue Mountain en 2019 (après une étude de leur utilisation pendant un an) et dans la rue Main en 2020 (après la fin du projet pilote entre les rues Lutz et Botsford cet été).

«Merci de nous appeler à la tâche», a commenté la mairesse Dawn Arnold.

La directrice des services de loisirs à Moncton, Jocelyn Cohoon a indiqué que la Ville et la GRC prévoyaient de mettre en place un système d’enregistrement des vélos.

«Ça devrait être assez facile à faire», a-t-elle précisé.

Le directeur municipal, Marc Landry, a promis que Moncton annoncerait bientôt des initiatives en faveur du transport actif et a précisé que l’administration impliquerait les utilisateurs.

Manifestations de cyclistes à venir

Un des 150 cyclistes qui ont manifesté dans le centre-ville de Moncton le 28 août, Antoine Zboralski est également intervenu pendant le conseil municipal pour présenter des recommandations: l’emploi d’un coordonnateur aux transports, la formation aux transports du département d’ingénierie et une nouvelle approche des projets pilotes (c’est-à-dire sortir de la logique du tout ou rien).

«On travaille à la description d’un poste en transports, a annoncé M. Landry. On finalise ça pour avoir quelqu’un en place.»

«Je suis tellement d’accord avec toutes ces recommandations», a réagi Mme Arnold.

M. Zboralski a annoncé malgré tout une nouvelle manifestation de cyclistes le 25 septembre. Il prévoit un défilé joyeux sur la voie publique rassemblant des personnes militant pour des infrastructures plus sécuritaires pour les amateurs de vélo, appelé «masse critique».