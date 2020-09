Aider les gens atteints du cancer, un dix cents à la fois

L'équipe Dimes For Divas, de Néguac, qui participe annuellement à la Course à la vie CIBC. - Gracieuseté.

Toute seule, une pièce de dix cents n’a pas beaucoup de valeur, mais lorsqu’on en additionne plusieurs ensemble, c’est une toute autre histoire. Pour un groupe de survivantes du cancer de Néguac, plusieurs dix cents multipliés ensemble peut vouloir dire une meilleure qualité de vie pour d’autres personnes atteintes de cette maladie.

Carole Breau, de Néguac, est membre de l’équipe Dimes For Divas.

Depuis 2017, elle et les autres membres de son équipe de survivantes participent à la Course à la vie CIBC, à Miramichi. En raison de la pandémie, la Société canadienne du cancer suggère aux équipes de faire une marche de 5 kilomètres dans leur communauté. C’est exactement ce que Dimes For Divas a l’intention de faire le 4 octobre à Néguac.

«C’est ma sœur qui a commencé à ramasser des pièces de 10 sous et elle disait que dix cennes, ça vaut la peine. Je trouvais ça cute. Toutes nos familles, nos proches et la communauté ramassent leurs 10 cents pendant toute l’année pour notre levée de fonds.»

Carole Breau a été diagnostiquée d’un cancer du sein le 1er février 2016 à l’âge de 40 ans alors qu’elle habitait en Alberta avec son mari. Le reste de l’année a été particulièrement difficile.

«Ils ont trouvé une bosse, ils ont fait une biopsie et les résultats ont montré que j’avais un cancer du sein. Au début, ils ont enlevé la bosse, mais éventuellement, ils ont décidé de faire une mastectomie. Mais avant, j’ai eu six traitements de chimio d’avril à août de la même année. En novembre, j’ai eu 20 traitements de radiation. Tout cela s’est passé en 2016. Ça n’a pas été une année facile.»

Sa tumeur a été détectée à la suite d’une mammographie. Elle en passait une chaque année depuis environ 2006 après qu’une bosse non cancéreuse avait été détectée.

Aujourd’hui, Mme Breau se sent mieux. Une fois par année, elle se rend chez l’oncologue pour des suivis.

«Jusqu’à maintenant, ça va bien.»

Carole Breau a participé à la Course à la vie CIBC pour la première fois en 2018. Grâce aux nombreux 10 cents récoltés dans la communauté, les Dimes For Divas ont réussi à amasser 2000$ l’an dernier pour la Société canadienne du cancer.

Cette année, l’équipe entamera sa marche à partir de la résidence à Mme Breau. La Société canadienne du cancer a prévu d’organiser une cérémonie d’ouverture virtuelle pour toutes les équipes participantes au pays. Par la suite, elles entameront une marche de 5 kilomètres à Néguac. Les mesures de distanciation physique seront respectées.

Elle invite la communauté de se joindre aux marcheurs durant la marche.

Malgré la pandémie, Mme Breau juge qu’il est important de poursuivre cette tradition pour soutenir la Société canadienne du cancer et pour sensibiliser la population au cancer du sein.

«Quand j’ai eu mes traitements de radiation, moi et mon mari sommes restés dans une maison pour des femmes dans ma situation. Nous sommes restés là pendant un mois et demi et la facture était de plus de 1000$. Mais quand est venu le moment de payer, nous avons appris que la Société canadienne du cancer avait déjà payé pour nous. Ce n’est pas qu’on n’avait pas les moyens, mais c’était un stress de moins.»