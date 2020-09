Deux démissions au conseil municipal de Kedgwick

Deux conseillers de la Communauté rurale de Kedgwick, qui avaient initialement accepté de prolonger leur mandat de quelques mois à la suite du report de l’élection municipale, ont finalement décidé de quitter leurs fonctions en cours de route.

Les conseillers Line Savoie et Jacques Martel ont tous deux remis leurs démissions à la mairesse de Kedgwick, Janice Savoie.

«On a fait du bon boulot ensemble et j’étais très contente qu’ils acceptent de prolonger leur mandat. Cela dit, je comprends leur décision à 100%, car être conseiller c’est beaucoup de sacrifices. C’est encore moins évident dans cette période de pandémie, sans savoir ce qui nous attend», exprime Mme Savoie, qui ne tarit pas d’éloges envers les deux démissionnaires.

Ce n’est pas la première fois que la composition du conseil à Kedgwick fait jaser. Ces deux nouveaux départs portent en effet à cinq le total de conseillers qui ont démissionné de leur poste en cours de mandat depuis l’élection municipale de 2016. Les conseillers Éric Gagnon, Aurèle St-Pierre et Marc Talbot ont fait de même.

Contrairement aux cas précédents toutefois, il ne serait pas question ici d’incompatibilité ou de conflit de personnalités avec la mairesse, Janice Savoie.

«Je m’étais lancé dans cette aventure pour un mandat de quatre années et je suis allé jusqu’au bout. Ç’a toujours été clair pour moi que je ne me représentais pas à nouveau pour l’élection de mai. Quand est arrivée la pandémie, je n’ai pas voulu laisser tomber l’équipe, la mettre dans le trouble, donc j’ai accepté de poursuivre. Mais là, c’est juste trop», explique le conseiller démissionnaire, Jacques Martel, parlant de la charge de travail en provenance du conseil et de son emploi régulier.

M. Martel ajoute d’ailleurs quitter son poste sans aucune animosité envers le reste du conseil.

«J’ai adoré mon rôle de conseiller et je crois qu’on a fait de belles choses depuis notre mandat. Je suis fier de notre parcours, mais je veux passer à autre chose, c’est tout», indique-t-il.

Idem pour la conseillère Line Savoie, qui a quitté ses fonctions il y a un peu plus d’un mois. Mme Savoie a été élue lors des élections partielles de 2018. Elle a confirmé au journal qu’elle non plus n’avait pas l’intention de se porter candidate à la dernière élection municipale. Comme son confrère par contre, elle avait néanmoins accepté de prolonger son mandat en raison de la crise de la COVID-19. Là aussi, la tâche municipale était devenue trop difficile à combiner avec son travail et ses autres responsabilités personnelles.

La mairesse concède d’ailleurs que les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour le conseil.

«Avec la pandémie, c’est lourd. Ça ajoute à nos responsabilités d’élus et c’est très exigeant. On est en territoire inconnu et ce n’est pas terminé. Je peux comprendre certains de vouloir se retirer», exprime-t-elle.

Mme Savoie a transmis les décisions de ses deux anciens conseillers à Élection NB. La mairesse dit douter que l’organisme veuille se lancer dans un processus d’élections partielles à ce stade-ci, compte tenu du contexte de la pandémie et du fait qu’une élection municipale générale devrait avoir lieu d’ici la fin mai 2021.

«Pour le moment, nous sommes cinq autour de la table du conseil, donc nous avons toujours le quorum. J’ai discuté avec les autres membres et tous semblent vouloir continuer. On est donc prêt à poursuivre jusqu’en mai si nécessaire. Mais si Élection NB décide d’aller plus rapidement, ce sera son choix», souligne-t-elle.