La dualité en immigration: qu’en pensent les chefs?

Des organismes francophones de la province demandent la dualité en immigration. Qu’est-ce que cela signifie et qu’en pensent les chefs de partis?

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et l’Association francophone des municipalités du N.-B. demandent la dualité en immigration.

Peu importe la façon d’y arriver, les organismes s’entendent pour dire qu’il s’agit à la base d’attirer plus d’immigrants francophones que le Nouveau-Brunswick ne le fait actuellement.

Selon la stratégie du gouvernement provincial en matière d’immigration 2019-2024, 81% des résidents permanents acceptés par des programmes d’immigration provinciaux en 2018 étaient anglophones. Seulement 19% étaient francophones.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick propose depuis au moins 2014 d’augmenter le nombre d’immigrants francophones de 2% par an de façon à atteindre une proportion de 33% en 2024 – soit l’équivalent de la proportion de la population francophone de la province.

Selon Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB, c’est trop peu.

«Si on veut atteindre l’égalité réelle, c’est 50%. La seconde où on tombe dans une cible en-dessous du 50%, on tombe dans une politique d’immigration assimilatrice.»

D’après la SANB, le faible taux de nouveaux arrivants francophones contribue à la lente érosion démographique des francophones du N.-B.

L’AFMNB n’a pas établi de seuil au-delà de 33%, mais le fait de demander 50% n’est «pas farfelu», selon son directeur général, Frédérick Dion.

«On a tellement traîné de la patte ces dernières années que ce serait la moindre des choses de nous donner un petit rattrapage.»

M. Dion, qui est aussi président du Conseil d’administration de l’Association multiculturelle région Chaleur, est d’avis que le Nouveau-Brunswick manque constamment à son objectif d’augmenter l’immigration francophone.

«Ça fait des années qu’on nous chante qu’on veut atteindre 33% et qu’on n’est pas capables d’y arriver, eh bien il y a un problème. Ce n’est pas parce qu’il manque d’immigrants francophones pour venir au N.-B, c’est parce qu’on ne met pas les efforts aux bons endroits.»

Comment mettre tout cela en oeuvre?

L’immigration est une compétence partagée entre les gouvernements fédéral et provincial. Seul le Québec, doté d’un ministère de l’immigration, a plus de pouvoirs que les autres provinces pour gérer l’immigration sur son propre territoire.

Le gouvernement du Québec peut choisir combien d’immigrants il accueille par année et est responsable de choisir les critères qui guident la sélection des candidats.

L’immigration du N.-B. est actuellement gérée par la Division de la Croissance démographique, une division du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Le gouvernement provincial doit aussi demander la permission à Ottawa si il veut accueillir davantage d’immigrants.

La SANB croit que le gouvernement provincial devrait négocier avec Ottawa pour obtenir des compétences similaires à celles du Québec et créer un ministère de l’immigration avec deux sous-ministres et deux systèmes distincts selon la langue, un peu comme c’est le cas actuellement avec le ministère de l’Éducation.

Frédérick Dion croit qu’il suffit d’avoir des programmes bien pensés avec des ressources humaines dédiées à atteindre les cibles d’immigration francophone, mais il ne dit pas non à un ministère.

«(Actuellement,) on dit qu’on va atteindre le 33%, mais on ne l’atteint pas, et il n’y a pas de conséquences. Si on avait un ministère avec les ressources pour faire ça, je pense qu’on y arriverait.»

Malgré les coûts évidents associés à la création d’un nouveau ministère, Frédérick Dion croit que le jeu en vaudrait la chandelle s’il parvenait à contrer quelques-uns des problèmes liés à la décroissance démographique des régions francophones de la province.

«On a des entreprises dans le nord qui vont fermer et où il n’y a pas de relève parce qu’il n’y a personne pour la prendre. On a des industries qui ne sont pas capables de se développer parce qu’on manque de main-d’oeuvre», dit-il.

Qu’en pensent les chefs?

David Coon, le chef du Parti vert, aimerait voir la création d’un ministère de l’immigration au N.-Bé Il dit qu’il est d’accord avec la requête de la SANB.

«Premièrement, on a besoin d’avoir un accord avec Ottawa pour augmenter notre autonomie, notre autorité sur l’immigration au N.-B, d’assurer que nous pouvons gérer le système d’immigration pour le bénéfice du N.-B, ce qui inclut l’exigence d’assurer la proportionnalité dans notre population d’immigrants.»

Nous avons aussi demandé au chef libéral Kevin Vickers comment il voit cet enjeu.

Il commence par souligner les 300 millions de membres de la francophonie (gens qui parlent français) à travers le monde. Il s’agit d’un gros nombre de personnes «qu’on peut attirer au Nouveau-Brunswick», mentionne M. Vickers.

En réponse à une question plus précise sur la création d’un ministère de l’immigration au Nouveau-Brunswick, le chef répond qu’il doit s’informer sur le modèle du Québec.

«Étant donné qu’on est une province bilingue, j’aimerais m’informer pourquoi (le Nouveau-Brunswick) n’a pas les mêmes droits qu’au Québec. (…) Nous sommes une province bilingue, alors je pense qu’on devrait avoir le contrôle de notre immigration.»

Blaine Higgs a répondu à une question plus générale quant à son ouverture par rapport à la dualité en immigration. Le chef affirme qu’il n’a pas encore vu de proposition spécifique quant à la dualité en immigration, mais qu’il est ouvert à entendre des idées.

«On est tous d’accord qu’il est important de maintenir l’aspect culturel, l’aspect de la population pour qu’on ne voie pas d’érosion à cet égard», dit le chef du Parti progressiste-conservateur.