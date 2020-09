Le projet Maritime Iron est-il encore dans la mire des partis politiques?

Existe-t-il toujours une chance de voir le projet de la compagnie Maritime Iron prendre forme à Belledune?

Lors de la campagne électorale de 2018, le Parti libéral avait annoncé en grandes pompes qu’une entreprise souhaitait s’implanter dans cette partie du nord-est de la province afin de produire du minerai de fer – environ 1,5 million annuellement – grâce à une technologie innovatrice et peu répandue dans le monde.

Un investissement de 1 milliard $ devait entraîner la création de 200 emplois permanents et de plus de 1000 temporaires lors des deux années de construction. De plus, le projet permettrait de prolonger la durée de vie de la centrale thermique de Belledune grâce aux gaz dérivés de la production de minerai.

Le scénario avait de quoi séduire, surtout dans une région où l’économie bat de l’aile. Mais aujourd’hui, c’est le projet qui bat de l’aile.

Jugeant le coût environnemental de ce projet trop pesant, le gouvernement conservateur de Blaine Higgs s’en est peu à peu distancé.

C’est que la compagnie prévoit émettre plusieurs millions de tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ce qui en ferait l’une des plus polluantes à ce chapitre dans la province.

La société d’État Énergie NB en a rajouté. Estimant le risque financier trop important pour les contribuables néo-brunswickois, elle a décidé de ne pas embarquer dans le projet. Du coup, le gouvernement a pris ses distances du projet.

Le PDG de Maritimes Iron, Greg McKenzie, avoue que les derniers mois ne se sont pas déroulés comme il l’espérait. Mais il affirme ne pas avoir lancé la serviette pour autant.

«Nous sommes persuadés qu’il y a toujours un soutien très fort pour le projet au Nouveau-Brunswick. Cependant, jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas voulu s’engager», indique-t-il, notant que ce manque d’intérêt pourrait compromettre la suite des choses.

Il dit espérer que peu importe qui l’emportera le 14 septembre, il démontrera une ouverture face à Maritime Iron.

«Nous avons investi plus de 25 millions $, terminé nos études techniques, réalisé d’importants travaux environnementaux et travaillé en étroite collaboration avec divers intervenants pour faire avancer le projet. L’usine sera construite et nous espérons toujours que ce sera au Nouveau-Brunswick», souligne M. McKenzie, non sans laisser poindre la possibilité de construire l’usine ailleurs dans le monde advenant une fin de non-recevoir de la part de Fredericton.

«S’il n’y aucune volonté de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick et d’Énergie NB, nous considérerons alors une autre destination. Après plus de cinq années d’efforts soutenus pour démarrer ce projet, nous aurions dû voir la construction commencer à Belledune il y a un moment déjà», dit-il.

Rétablir les ponts

M. McKenzie n’est pas le seul à toujours croire dans le projet. Le candidat et député sortant de Restigouche-Chaleur, Daniel Guitard, croit toujours dans Maritime Iron. Avec les récentes fermetures de la Fonderie Glencore et de la mine Trevali – sans oublier la fin de vie annoncée de la centrale thermique de Belledune dans une dizaine d’années –, c’est un véritable coup de masse que s’est pris le secteur industriel de cette portion du nord de la province.

«Moi et mes collègues avons discuté avec Maritime Iron et notre engagement est clair: si nous formons le prochain gouvernement, nous rétablirons les communications avec la compagnie. C’est notre seule promesse», soutient le candidat, précisant que personne chez les libéraux n’est prêt à donner carte blanche à l’entreprise.

Pour le politicien, il est hors de question de donner carte blanche à toutes les entreprises qui désirent s’implanter dans le nord. Mais il est également hors de question de lever le nez sur celles-ci sans avoir bien fait le tour de la question.

«Tout le monde doit respecter les standards, les normes ainsi que les processus fédéraux et provinciaux. Mais on a le devoir, comme gouvernement, de s’asseoir et de négocier de bonne foi avec les développeurs. Et c’est ce manque de dialogue que je reproche au gouvernement de Blaine Higgs dans le cas de Maritime Iron, mais aussi dans bien d’autres dossiers de développements économiques dans notre région», souligne M. Guitard.

Il déplore également l’intransigeance d’Énergie NB et son double standard pour le nord de la province.

«Elle refuse 100 millions $ pour convertir une centrale qui lui appartient – et qui pourrait maintenir ici beaucoup d’emplois – sous prétexte que c’est trop cher, mais on se vire de bord et on achète une compagnie du secteur privé (Bayside Energy de Saint-Jean) au coût de 46 millions $, et ce, sans compter les millions nécessaires pour sa rénovation. Quel message est-ce que l’on envoie à nos citoyens ici?», s’insurge le candidat accusant la société d’État d’avoir jeté la serviette beaucoup trop rapidement.

Pas question

Au niveau du Parti vert, le sort de l’usine est déjà tranché d’avance. Pour son chef, David Coon, il s’agit d’un projet beaucoup trop coûteux, tant au point de vue environnemental qu’en terme de fonds publics.

«Avec Maritime Iron, ce serait impossible de respecter nos engagements pour 2030 en terme d’émission de gaz à effet de serre», indique M. Coon.

Celui-ci ajoute qu’il opterait davantage pour le développement d’alternatives vertes dans le secteur de l’énergie.

«Il y a beaucoup d’occasions dans le nord de la province pour développer le secteur de l’énergie renouvelable, comme l’éolien ou la biomasse par exemple», soutient-il.

Du côté d’Énergie NB, on maintient pour le moment la décision prise plus tôt cet été. Du coup, les négociations avec l’entreprise sont au neutre.

«Si la situation change, qu’il y a de nouvelles propositions sur la table dans le futur, nous les examinerons. Mais rien pour l’instant, rien n’a changé», souligne Marc Belliveau, porte-parole de l’entreprise.

Au niveau du premier ministre sortant, celui-ci confirme qu’il n’a pas eu d’autres discussions avec Maritime Iron depuis le refus d’Énergie NB. Il ajoute qu’il n’a pas l’intention d’essayer de faire pression auprès de la société de la Couronne pour qu’elle change son fusil d’épaule.

«Maritime Iron aurait coûté aux contribuables des centaines de millions de dollars en dépenses en capital supportées par Énergie NB, et causé une augmentation de dix pour cent des tarifs d’électricité dans toute la province. Malheureusement, ce n’était pas un bon investissement économique pour le Nouveau-Brunswick», estime M. Higgs.

Le premier ministre sortant voudra certainement s’asseoir avec son candidat dans Restigouche-Chaleur, Louis Robichaud, qui est prêt à donner une seconde chance à Maritime Iron.

«Je suis favorable au projet à 100% pourvu que celui-ci respecte toutes les normes environnementales. Pour moi, c’est l’environnement en premier lieu, et le projet ensuite, et c’est bon pour tous les projets que l’on veut apporter ici d’ailleurs. Et c’est certain que si je suis élu, je vais aborder ce sujet avec mes confrères», souligne-t-il.