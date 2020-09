Les libéraux pourront-ils conserver leur seule circonscription du Sud-Ouest?

Le dernier refuge libéral dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick pourrait passer au bleu le 14 au soir.

Le Parti progressiste-conservateur compte faire un gain dans Saint-Jean-Havre sur le chemin vers une majorité à l’Assemblée législative.

En 2018, le Parti libéral avait conservé cette circonscription du centre-ville de la cité portuaire avec seulement dix voix d’avance sur les progressistes-conservateurs.

Le député sortant, le populaire homme d’affaires et ex-conseiller municipal Gerry Lowe, n’est toutefois pas dans la course cette fois-ci.

La candidate progressiste-conservatrice, Arlene Dunn, est considérée comme la favorite pour succéder à M. Lowe.

La candidate du Parti progressiste-conservateur dans Saint-Jean-Havre, Arlene Dunn. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

«C’est excitant, mais c’est tout un défi», affirme celle qui entend travailler fort pour convaincre les électeurs de la circonscription de participer au suffrage.

«Parce que nous avons certains problèmes sociaux, les gens ont parfois d’autres priorités que d’aller voter. La priorité des gens est davantage de trouver de quoi manger pour leur prochain repas ou trouver un endroit où dormir pour la nuit que d’aller voter», explique Mme Dunn.

«Je passe donc beaucoup de temps un à un avec les gens pour leur dire que peu importe leur statut socioéconomique, ils sont importants, leur voix est importante et ils doivent exercer leur droit démocratique.»

Saint-Jean-Havre a remporté le triste titre du plus faible taux de participation aux élections il y a deux ans alors que seulement 53,1% des électeurs inscrits ont voté. Le taux de participation dans l’ensemble de la province était de 66,4%.

Arlene Dunn a fait carrière dans différents syndicats de la construction. Elle a notamment été directrice des Syndicats des métiers de la construction du Canada.

En plus de la réforme de la fiscalité municipale que réclame la Ville de Saint-Jean, la lutte contre la pauvreté, l’aide aux sans-abris et la santé mentale sont parmi les principales priorités de la candidate du Parti progressiste-conservateur.

«Je pense qu’il y a des moyens d’offrir des formations et de créer des emplois pour les gens afin de nous sortir des problèmes sociaux que nous connaissons», dit-elle.

Même si son entrevue avec le journal s’est surtout déroulée en anglais, Mme Dunn s’exprime un peu en français et affirme avoir une bonne compréhension du français oral et écrit. Sa fille qui fréquente l’école secondaire est en immersion française depuis la 3e année du primaire.

Une enseignante

Alice McKim du Parti libéral. – Gracieuseté

Cette fois, le Parti libéral mise sur la candidature de l’enseignante Alice McKim dans Saint-Jean-Harvre. Les libéraux ont remporté quatre des cinq dernières élections dans la circonscription.

Les priorités de Mme McKim sont la réforme de la fiscalité municipale et la construction d’une nouvelle école jumelée à un nouveau centre communautaire. Elle souhaite aussi rendre la vie plus facile et plus abordable pour les citoyens de la circonscription.

«Les habitants de Saint-Jean-Havre se démènent chaque jour pour répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. Ne pouvons-nous pas faciliter un peu la vraie vie des gens ordinaires?», a-t-elle écrit sur sa page Facebook en soulignant l’importance du transport en commun, du logement abordable et de la sécurité alimentaire.

Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de discuter avec Alice McKim avant la publication de cet article.

Le fief d’Elizabeth Weir

Courtney Pyrke. – Gracieuseté

Saint-Jean-Havre n’a pas toujours oscillé seulement entre le bleu et le rouge. De 1991 à 2005, la circonscription qui s’est aussi appelée Saint-Jean-Sud a été représentée par la chef du NPD, Elizabeth Weir.

Courtney Pyrke, qui porte les couleurs du NPD dans Saint-Jean-Havre, veut être une voix forte pour la circonscription comme l’a été Mme Weir même si elle était la seule représentante de son parti à Fredericton.

«À ceux qui hésitent entre le bleu et le rouge parce qu’ils ne voient pas la valeur de voter vert ou orange, je leur rappelle Elizabeth Weir et la valeur d’avoir un représentant (d’un tiers parti).»

Courtney Pyrke affirme avoir été témoin de la pauvreté et des injustices qui affligent la population de la circonscription dans le cadre de son emploi à titre de bibliothécaire au centre-ville de Saint-Jean.

Certaines de ses priorités sont le logement abordable et le contrôle des loyers, la sécurité alimentaire, le coût des services de garde et la hausse du salaire minimum.

«Ça n’a pas de sens que les gens doivent vivre ainsi et que le gouvernement ne fournisse pas davantage d’aide pour ce genre de choses.»

Brent Harris du Parti vert. – Gracieuseté

Le candidat du Parti vert dans Saint-Jean-Havre, Brent Harris, veut lui aussi s’attaquer à la pauvreté dans sa communauté. À son avis, cette lutte passe d’abord par l’accès au logement.

«Nous ne pouvons pas mettre fin à la pauvreté sans régler la crise du logement. Nous avons l’un des taux d’édifices abandonnés par habitant les plus élevés au Canada dans notre quartier et personne n’en parle et personne n’a de solution.»

M. Harris mise aussi sur la transition vers une économie verte pour créer de nouveaux emplois pour les gens de sa circonscription.

Il souhaite aussi aider sa région en faisant la promotion d’une réforme municipale qui donnerait davantage de pouvoirs aux villes et aux villages tout en les laissant garder une plus grande part des revenus qui sont collectés sur leur territoire.

Brent Harris est le fondateur de la Bibliothèque d’outils de Saint-Jean qui aide les résidents avec leurs projets de bricolage et de rénovation en misant sur le partage de l’équipement et du savoir-faire.

Le candidat de l’Alliance des gens, Tony Gunn, est également dans la course dans Saint-Jean-Havre, tout comme les candidats indépendants Mike Cyr et Arty Watson.