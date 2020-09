Lotto MAX: plus de 200 000$ remportés à Moncton

Un billet de la loterie Lotto MAX acheté à Moncton vaut à son détenteur la rondelette somme de 208 034$.

Le billet chanceux comporte six bons numéros sur sept en plus du numéro complémentaire.

Son détenteur est passé bien près de rafler le gros lot de 65 millions $ qui était en jeu lors du tirage de mardi soir.

L’imposante somme a finalement été remportée en Ontario. Aucun lot Maxmillion valant chacun 1 million $ n’a été remporté lors de ce même tirage.

Les tirages du jeu bonus Tag de Loto Atlantique et du Twist effectué en marge de celui du Loto MAX n’ont pas fait non plus de gagnants de lots d’importance au Nouveau-Brunswick.