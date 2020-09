Sondage: confortable avance pour le Parti progressiste-conservateur

Un sondage réalisé la semaine dernière pour le compte du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick et de la Fédération du saumon de l’Atlantique démontre l’attachement des Néo-Brunswickois envers la cause environnementale.

Le sondage en question, réalisé entre le 1er et le 3 septembre par la firme Oraclepoll Research auprès de 500 électeurs des quatre coins de la province.

En terme d’intentions de vote, il place le Parti conservateur de Blaine Higgs en tête avec 42% des voix contre 33% pour les libéraux de Kevin Vickers. Le Parti vert récolterait 18% du vote populaire. Le Nouveau Parti Démocratique passerait devant de la People’s Alliance avec un score de 6% contre seulement 2% pour le parti de Kris Austin. Ceci dit, le nombre d’électeurs indécis demeure élevé (13%).

Ce que le sondage révèle également, c’est un échantillonnage somme toute intéressant des électeurs. On voit du coup que le Parti conservateur est particulièrement fort chez les personnes de 55 ans et plus, aisées financièrement et anglophones. Dans les faits, 52% des anglophones sondés ont choisi cette formation contre 24% seulement pour les libéraux.

Du côté libéral, l’appui provient en grande partie de la tranche d’âge 45-54 ans. Il récolte beaucoup de ses appuis chez les femmes ainsi que chez les francophones. 50% du vote francophone leur serait en effet acquis.

Les Verts eux connaissent énormément de succès auprès des tranches d’âge plus jeunes, terminant en tête des 18-34 (33%) et second dans celle des 35-44 ans (24%).

Quels sont les sujets qui préoccupent le plus les électeurs? En tête de liste, on retrouve la pandémie COVID-19 (36%) puis les services et risques de coupures en santé (22%). S’ensuivent la situation de l’emploi (10%) et l’économie en général (18%). Six pour cent des gens interrogés ont sélectionné l’environnement et les changements climatiques comme sujets prioritaires, bon pour la 6e position de cette liste.

Les enjeux verts

Puisqu’il s’agit d’un sondage commandé par deux organisations à saveurs environnementales, il va de soi qu’un grand volet de celui-ci est consacré à cette thématique.

Les deux organisations désiraient ainsi démontrer aux différents partis – et surtout à celui qui formera le prochain gouvernement – que les enjeux environnementaux sont de plus en plus bien ancrés dans les valeurs des Néo-Brunswickois.

Selon Charles Cusson, de la Fédération du saumon de l’Atlantique, ce sondage est un rappel aux et futurs élus que les citoyens ont des attentes à leur égard en matière d’environnement. Il pointe notamment vers les différentes promesses d’augmenter les territoires protégés.

«On voit dans le sondage qu’une vaste majorité de citoyens (87%) sont favorables à ce que l’on atteigne les 10% de zones protégées, un engagement pris par le gouvernement conservateur sortant. Beaucoup (68%) vont même plus loin et seraient favorables à 25% du territoire. C’est donc important que ce dossier demeure à l’avant-plan de l’agenda du prochain gouvernement», indique-t-il.

Selon M. Cusson, bien que l’intérêt de la population envers l’environnement ait toujours été présent, la pandémie de la COVID-19 a certainement contribué à la faire croître davantage.

«Les gens se sont tournés vers les grands espaces, vers la nature, par plaisir certes, mais aussi par souci de conserver une bonne santé mentale. Et plusieurs ont sûrement pris conscience que la nature n’est pas acquise, qu’il était important d’augmenter les efforts de protection», exprime-t-il.

Autre donnée intéressante, le projet de parc pour la Restigouche est largement endossé par la population. 390 des 500 répondants estiment que le prochain gouvernement devrait réaliser ce projet.

«Quand nous avons des forêts et des bassins hydrographiques en santé, tout ce qui en dépend en bénéficie également. Dans notre cas, pour la ressource qu’est le saumon, c’est certain qu’on verrait d’un œil très positif un plus grand territoire protégé, de meilleures pratiques forestières, la fin des coupes à blanc ou l’arrêt de l’arrosage d’herbicides. On est donc content de voir que ce sentiment est partagé par les citoyens», dit-il.

L’industrie malmenée

Une portion du sondage s’intéresse en effet à la perception des citoyens de l’industrie forestière. L’opinion du public semble d’ailleurs plus défavorable que favorable vis-à-vis la gestion des terres publiques par cette dernière. Un peu plus de deux répondants sur cinq ont en effet une opinion peu flatteuse de ce qui se fait actuellement en forêt par l’industrie. Une majorité (64%) est d’ailleurs défavorable aux coupes à blanc et encore davantage (76%) à l’épandage d’herbicides sur les terres de la Couronne (contre 8% seulement ayant une opinion positive).