Le Casino de Moncton ouvrira bientôt ses portes

L’industrie du jeu et du divertissement reprend progressivement au Nouveau-Brunswick. Après le Casino Grey en juin dernier, ce sera bientôt au Casino de Moncton de se remettre en marche à partir du 28 septembre après plus de six mois d’absence.

La société ontarienne Great Canadian Gaming Corporation, propriétaire du casino, annonce que l’ouverture s’accompagnera d’une foule de restriction.

L’établissement devra réduire sa capacité d’accueil à 25% de ce qu’elle était. Par le passé, l’attraction touristique de Moncton accueillait jusqu’à un million de visiteurs par an.

Ses opérations sont suspendues depuis le 16 mars dernier, en même temps que l’hôtel , les restaurants, le spa et la salle de concert.

Le déconfinement aura été particulièrement tardif, car le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait autorisé, dès le 26 juin, toutes les entreprises à rouvrir leurs portes à condition de respecter les règles de la Santé Publique.

Les clients du casino devront porter un masque et présenter une pièce d’identité à l’entrée. Des panneaux de plexiglas ont également été installés entre les machines.

En revanche, l’accès aux tables de jeu est suspendu, tandis que l’hôtel, le spa et tous les points de vente d’aliments et de boisson demeurent fermés au public. Quant aux spectacles prévus cette année, ils été annulés ou reportés à 2021.

Dans la zone commerciale de la Première Nation malécite du Madawaska, près d’Edmundston, on est un peu plus proche d’un retour à la normal.

Le Casino Grey Rock a ouvert ses portes le 26 juin, tout en respectant plusieurs directives sanitaires. La moitié des machines à sous ont par exemple été fermées pour assurer la distanciation. Le café et le restaurant servent chaque jour et la pandémie n’a pas empêché la réouverture de l’hôtel situé à deux pas du complexe de divertissement.

Reste que l’établissement, dont plus de la moitié de la clientèle provient du Maine et du Québec, a également été durement touché par la situation sanitaire et la fermeture des frontières.