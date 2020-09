Les verts en position de causer la surprise dans Restigouche-Ouest

Selon un site de prévisions électorales, deux points seulement sépareraient le candidat du Parti libéral et du Parti vert dans la circonscription de Restigouche-Ouest.

En date du 8 septembre, le site 338Canada.com – un agrégateur de sondage – place le libéral Gilles LePage et le vert Charles Thériault au coude-à-coude, avec respectivement 44,1% et 42,1% des intentions de vote.

C’est une augmentation de pratiquement sept points pour les verts en un peu moins d’un mois, et une chute de quatre pour les libéraux. Du côté du Parti progressiste-conservateur, le candidat local, Louis Bérubé, fait du surplace avec environ 13% des voix.

La remontée des verts s’est officialisée à la fin des mises en candidatures. Le candidat semble avoir récupéré la quasi-totalité du vote néo-démocrate (qui ne présente aucun candidat dans cette circonscription) en plus de gruger un peu de terrain à son opposant libéral.

Le site donne néanmoins au libéral une plus grande avance dans les chances de l’emporter – 59% contre 41% – suite à un jeu de probabilités.

Si les données se confirment, le Parti vert n’aura jamais été aussi près de remporter un premier siège dans le nord de la province. Charles Thériault le sait bien et se prépare mentalement à la possibilité de marquer l’histoire lundi.

«On travaille fort et les commentaires que je reçois sont très positifs. Je crois en mes chances, et ça me motive énormément. Car on a besoin de défendre les intérêts et les valeurs à Fredericton», estime le candidat.

Ce dernier est conscient que sa formation politique n’a pas le même historique dans la région que les partis traditionnels. Mais selon lui, cette popularité soudaine n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt le désir d’un réel changement de la part de la population. Au lieu de vendre le programme d’un parti, il dit prendre soin d’éduquer les électeurs.

Pour sa part, le député sortant, le libéral Gilles LePage, dit prêter peu d’attention aux prédictions, préférant se concentrer sur la campagne.

«De ce que je perçois des prévisions, c’est que la course semble serrée, mais j’ai un autre son de cloche sur le terrain. Et d’ailleurs, même si c’est plus serré, je n’ai jamais eu peur de débattre des idées. Car en fin de compte, ce sont les idées et la vision qui importent, et je crois dur comme fer que ce que nous proposons contient les solutions nécessaires pour notre région, pour notre province», exprime-t-il, notant au passage que l’environnement n’est pas uniquement le créneau du Parti vert.

«Nous avons pris position envers l’élimination de l’épandage d’herbicides à base de glyphosate, à la différence que nous voulons donner du temps (quatre ans) à l’industrie afin qu’elle trouve des alternatives. Il faut absolument trouver un équilibre entre l’impact environnemental et l’impact économique d’une telle mesure. L’industrie forestière représente beaucoup d’emplois, et notre région ne peut se permettre d’en perdre 200 ou 300 du jour au lendemain, et en pleine période de pandémie», souligne M. LePage.

Il déplore que le Parti vert avance des concepts, mais sans penser aux conséquences concrètes sur le terrain.

Les deux hommes ont une vision bien différente de qui devrait représenter le Restigouche-Ouest à Fredericton.

«Pour ma part, je dis aux gens qui ont toujours voulu voter vert et qui ont toujours hésité, que c’est le moment où jamais. Faites-vous plaisir et allez-y avec votre cœur. Les tiers partis auront une voix beaucoup plus forte, un rôle beaucoup plus important», assure M. Thériault.

Pour son adversaire libéral, l’important est d’abord et avant tout d’avoir une voix forte au sein d’une équipe solide pour contrer Blaine Higgs et son parti.

«Pour moi, un vote vert – ici comme ailleurs dans la province – revient à donner du pouvoir aux conservateurs de Blaine Higgs, à lui donner l’autorité et l’austérité qu’il désire mettre en place. On ne peut pas accepter cela», indique M. LePage, soutenant au passage toujours croire dans les chances des libéraux de former le prochain gouvernement.

Ailleurs au Restigouche

Toujours selon le site 338Canada.com, la lutte s’annonce beaucoup moins serrée dans les deux autres circonscriptions partageant ses frontières avec le Restigouche.

Dans Campbellton-Dalhousie, le député libéral sortant, Guy Arseneault, jouit d’une avance de près de 24 points sur son plus proche rival, le candidat conservateur Charles Stewart.

Plus à l’est, dans Restigouche-Chaleur, le député libéral sortant vogue tranquillement vers une réélection convaincante. Daniel Guitard obtiendrait en effet 64,5% des voix.

Prédire les gagnants et les perdants, un jeu de probabilités

Philippe J. Fournier est à la barre du site 338Canada.com. Pour lui, l’élection néo-brunswickoise de cette année est des plus intéressantes à couvrir.

«Je me souviens qu’en 2018, le Québec et le Nouveau-Brunswick étaient en élection en même temps, et celle du Nouveau-Brunswick était définitivement plus excitante. C’est encore le cas cette année. Non seulement c’est très serré, mais c’est aussi la première élection provinciale au pays depuis le début de la pandémie», indique-t-il.

Les sites comme le sien sont des agrégateurs de sondages et non des sondages en soi. C’est donc dire qu’il se sert de plusieurs sondages pour lancer ses propres simulations. Dans le lot s’ajoutent également plusieurs autres données, comme la démographie, les résultats électoraux antérieurs, etc. On lance ensuite les dés pour en arriver à des prévisions. En somme, plus il y a de sondages, meilleures sont les prévisions. Dans ce cas-ci, les sondages ne sont toutefois pas légion au Nouveau-Brunswick concède M. Fournier, précisant toutefois avoir prédit les bons gagnants dans 90% des cas lors du dernier scrutin.

«Ce n’est pas parfait, et ce n’est pas fait pour être parfait. Mais le résultat est quand même très bon», indique-t-il.

Celui-ci l’admet, certaines courses sont tellement serrées cette fois qu’elles rendent l’issue de l’élection des plus incertaines. Dans plusieurs circonscriptions, la victoire pourrait se jouer en 200 voix et moins. Selon ses calculs mis à jour jeudi, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs serait néanmoins en avance et devrait obtenir le plus grand nombre de sièges. Suffisamment pour s’assurer d’une majorité?

«Selon mon modèle, il serait surprenant que le PC ne remporte pas le plus de sièges, mais pas nécessairement surprenant qu’il demeure un gouvernement minoritaire. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont le vote des indécis et la capacité des partis de faire sortir le vote. Le taux de participation sera déterminant, car en raison de la pandémie, il se pourrait qu’il soit très faible. La grande question est donc de savoir qui sera assez motivé pour aller voter lundi», estime M. Fournier.