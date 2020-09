Rencontre éditoriale avec Blaine Higgs: «Je n’ai pas de plan secret»

Blaine Higgs répète qu’il n’a pas de plan secret pour les hôpitaux ruraux. Il dit qu’il ne compte pas lancer de réforme majeure des soins de santé et qu’il veut simplement trouver le moyen de mieux utiliser les ressources qui se trouvent déjà dans le système.

En rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle, mercredi dans un hôtel du centre-ville de Moncton, le chef progressiste-conservateur est revenu sur la fermeture avortée des urgences rurales.

Depuis le début de la campagne, cet épisode est régulièrement ramené sur le tapis par les libéraux. Leur chef, Kevin Vickers, allègue que Blaine Higgs a un plan secret et qu’il le mettra en oeuvre s’il remporte une majorité de sièges le 14 septembre.

«Je ne peux pas faire autrement que de sourire quand il est question d’un “plan secret”. Mon plan est connu depuis mars; c’est notre budget et ce que nous avons présenté lors de mon discours sur l’état de la province», affirme Blaine Higgs à ce sujet.

Il ne nie pas que sa réforme de la santé n’a pas été un succès. Rappelons que lorsqu’une série de changements ont été annoncés – dont la fermeture de six urgences rurales de minuit à 8h – la grogne a tellement été forte qu’il a dû faire marche arrière.

«La mise en oeuvre de la réforme et les changements suggérés aux urgences, c’était une bourde. Vous savez, on peut dire ça de toutes sortes de façons, mais c’est simple; c’était une bourde. Mais de dire qu’il y a un plan secret… non. Il n’y en a pas.»

Cela ne signifie pas qu’il veut maintenir le statu quo dans le système de santé, qui fait face à de nombreux défis. L’un de ces défis les plus pressants et qui ne va pas disparaître avec le temps est le recrutement de professionnels de toutes sortes, dit-il.

«Je n’ai pas de plan secret, mais je suis vraiment préoccupé par comment on va gérer nos besoins en matière de soins de santé. On va y consacrer de l’argent. Ça ne fait aucun doute, on a mis 3% de plus l’année passée. On va continuer à faire cela.»

Selon lui, il ne suffira pas de dépenser plus d’argent, notamment parce que le Nouveau-Brunswick n’est pas la seule province qui se bat pour recruter plus de médecins et d’infirmières.

«L’argent ne réglera pas ça. Les médecins vont faire une sortie et dire “embauchez plus de médecins, on a besoin de 300 médecins de plus”. Je pourrais vous raconter une histoire partielle et vous dire que nous avons embauché 94 médecins. C’est bien. Mais le reste de l’histoire, c’est que nous en avons perdu 104. On a donc fait un recul de 10 (médecins).»

N’en déplaise aux médecins, qui vont peut-être s’y opposer parce qu’ils vont «perdre de l’argent», il pense qu’il faut trouver «d’autres moyens de gérer les soins de santé», notamment en misant sur les infirmières-praticiennes et sur les pharmaciens.

Lorsqu’on lui demande s’il veut mener une grande réforme du système de santé, il répond du tac au tac que ce n’est pas le cas.

«Non. Mon concept général est comment on peut mieux utiliser ce que l’on a déjà. […] On l’a fait pendant la (crise de la) COVID. On a travaillé avec les professionnels sur le terrain, ils nous ont fait des recommandations et on les a mises en oeuvre», dit-il.