Révision de la loi sur les langues officielles: plusieurs chefs sur la défensive

La révision de la loi sur les langues officielles qui doit avoir lieu l’an prochain ne semble pas sur le radar de tous les chefs.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a théoriquement jusqu’au 31 décembre 2021 pour entreprendre la révision de la Loi sur les langues officielles. À 16 mois de l’échéance, ce chantier n’est pas encore ouvert. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les intentions de toutes les formations politiques sont loin d’être clarifiées.

Invité à détailler ce que son parti attend de la révision à venir, le chef libéral, Kevin Vickers, est resté très vague, affichant à nouveau sa volonté de «promouvoir le bilinguisme et protéger les droits linguistiques». La plateforme du Parti libéral mentionne uniquement la création d’un comité permanent sur les langues officielles.

Il s’agit-là d’une revendication portée par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. L’organisme souhaite voir la seule province bilingue se doter d’un tel comité qui existe uniquement à la Chambre des communes et au Sénat du Canada.

Cette proposition ne se retrouve pas dans la plateforme du parti de Blaine Higgs. Le mot «langue» est d’ailleurs absent du programme électoral des progressistes-conservateurs. Questionné sur les modifications qu’il souhaiterait apporter à la loi sur les langues officielles, le premier ministre n’a pas pu donner d’exemple pertinent, mentionnant l’apprentissage d’une langue seconde à l’école, ce qui n’est pas du ressort de la loi.

«Nous suivrons la procédure», assure-t-il. «Je n’ai pas d’idées préconçues sur ce à quoi ça pourrait ressembler.»

Du côté des verts, les engagements fermes sont plus nombreux. «Le Parti créera un comité législatif permanent sur les langues officielles et révisera la Loi sur les langues officielles dans le cadre d’un processus ouvert et transparent», précise la plateforme.

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, estime que le travail devra être entrepris rapidement par le prochain gouvernement. «Nous n’accepterons aucun recul et nous ferons le nécessaire pour obtenir des avancées», déclare-t-il.

M. Arseneau exige notamment qu’un service d’interprétation soit mis à disposition dans tous comités de l’Assemblée législative et que tous les documents transmis aux députés soient soumis dans la langue de leur choix.

La plateforme de son parti propose également de «s’assurer que les résidents des foyers de soins reçoivent des services dans la langue de leur choix», d’augmenter le budget du Commissaire aux langues officielles ou encore d’adopter en matière d’immigration une «structure de gestion respectueuse du principe de la dualité des deux communautés linguistiques et culturelles».

La loi est une cible de prédilection pour le chef de la People’s Alliance, Kris Austin.

«Il y a un sentiment croissant de ressentiment et de colère dans cette province. Les gens se rendent compte que l’intention initiale de la Loi sur les langues officielles a été poussée à l’extrême, ce qui a causé beaucoup de difficultés aux Néo-Brunswickois. Ce qui a commencé comme un effort sincère pour réaliser l’égalité entre les Français et les Anglais, s’est transformé en exactement le contraire», écrivait-il l’an dernier.

Rappelons que la dernière modification à la loi remonte à juin 2013, lorsque le gouvernement progressiste-conservateur de David Alward a choisi d’élargir les responsabilités du Commissaire aux langues officielles, d’assujettir les associations professionnelles à la Loi et de tenir compte des obligations linguistiques dans les efforts que font les corps policiers et les tribunaux pour rendre justice dans un délai raisonnable.

L’avocat à la retraite Michel Doucet, défenseur de longue date des droits linguistiques, croit que plusieurs passages du texte mériteraient d’être clarifiés et suggère plusieurs ajouts.

«La question de la langue de travail a été omis par la loi depuis 1969, c’est à-dire le droit des fonctionnaires de travailler dans la langue de leur choix. Les pouvoirs du commissaire aux langues officielles sont aussi à revoir, il n’a toujours pas le pouvoir d’intenter des poursuites judiciaires. Le bilinguisme des haut-fonctionnaires est également une question qui devrait être adressée lors d’une révision», souligne-t-il.

«Malheureusement, les partis politiques ne semblent pas vouloir aborder le sujet des langues officielles, par peur de la réaction d’une partie de la population ou parce que ce n’est pas une priorité pour eux.»