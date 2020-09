Shippagan: enfin dans le nouvel hôtel de ville

Ça sent encore la peinture fraîche dans l’hôtel de ville rénovée de Shippagan. Malgré un important dépassement de coûts des travaux (plus de 500 000$) et une entrée en service retardée de près d’un an, la mairesse Anita Savoie-Robichaud croit que les citoyens peuvent être fiers de l’allure générale du bâtiment.

L’administration a repris possession des lieux à la mi-août, après plus d’un an dans les anciens espaces qu’occupait la GRC.

Le conseil municipal y a aussi tenu sa première réunion mensuelle publique en six mois mardi, dans la salle Ernest-Richard, après une cure de jeunesse qui aura quand même coûté plus de 2,8 millions $.

Mais faire du neuf avec du vieux a amené son lot de surprises durant les travaux. Les anciens locaux de ce qui était auparavant la Cour provinciale satellite et la caserne des pompiers ont donné du fil à retordre aux entrepreneurs affectés aux rénovations.

«C’est un bonheur de retrouver notre hôtel de ville, a indiqué l’élue. Nous avons maintenant un endroit où nous pouvons effectuer un travail plus professionnel. On se sent mieux et les employés se sentent mieux. Cet édifice (qui date de 1971) n’avait pas été rénové depuis plus de 40 ans. On avait encore les fenêtres d’origine et il n’y avait pas d’isolation. Les murs étaient si minces qu’on ne pouvait pas avoir de discussion confidentielle. L’hiver, la neige passait par les portes.»

La nouvelle façade de l’hôtel de ville rénovée de Shippagan. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Le résultat presque final justifie en grandes parties le dépassement des coûts de ce projet, d’abord évalué à 2,2 millions $, explique-t-elle.

«Les gens de Shippagan sont fiers et ils sont fiers de voir un hôtel de ville qui se respecte et qui paraît très bien maintenant. On ne reconnaît plus l’ancien édifice. Quand l’entrepreneur a commencé à démolir, il nous a dit que c’était le temps de le faire, car l’eau s’infiltrait par les murs. À ceux qui nous disent que ç’aurait coûté moins cher d’en faire un neuf, ils oublient tous les frais de démolition et d’entreposage des matériaux. Mais avec ce produit final, on entend moins ces commentaires», prétend la mairesse de Shippagan, qui précise que l’ouverture officielle n’est pas encore à l’horaire, les élus désirant laisser passer la pandémie.

En octobre 2019, le conseil municipal a été obligé d’emprunter une somme additionnelle de 500 000$ pour les travaux de réfection.

En mars, il a également pigé la somme de 50 000$ dans un fonds de réserve pour l’achat de meubles et d’équipements informatiques.