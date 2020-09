À quand la nouvelle Coop à Paquetville?

Les membres de la Coopérative de Paquetville auront bel et bien un nouveau magasin d’alimentation, mais ils devront attendre plus longtemps que prévu.

En mars 2019, les membres de la coopérative ont massivement appuyé la construction d’une nouvelle épicerie dans la municipalité. Sur les 216 personnes présentes à l’assemblée générale annuelle, seulement trois se sont opposées au projet.

En principe, les travaux devaient commencer à l’automne 2019 pour être terminés en mars 2020, mais les demandes de financement ont rencontré des obstacles à la fin 2019. Lorsqu’une solution a enfin été trouvée, la planète entière a été plongée dans une pandémie.

«Ce qui veut dire que le moment n’est pas le meilleur. Il y a des défis en raison des coûts de la construction, des prix du matériel et ainsi de suite», dit Luc Robichaud, directeur général de la Coopérative de Paquetville et maire du village.

La construction d’une nouvelle épicerie de 10 000 pieds carrés sur un terrain situé sur la rue du Parc est toujours une priorité, ajoute M. Robichaud. Le système de réfrigération est notamment en fin de vie ainsi que certaines pièces d’équipement importantes.

«On continue d’examiner nos options, mais à cause de la situation économique causée par la pandémie, on n’est pas encore prêt à lancer le projet. On attend de l’information de nos contracteurs et tout ça.»

L’idée de remplacer le magasin actuel, situé à côté de l’église, fait son chemin depuis une dizaine d’années. Au départ, des plans d’agrandissement ont été développés avec l’ancienne Coop Atlantique, mais la faillite de cette entreprise, en 2015, a bouleversé les plans en cours de route.

Le projet a été ramené à l’ordre du jour quelques années plus tard avec le nouveau fournisseur de la coop, Sobeys Québec.

Contrairement à d’autres magasins d’alimentation en milieu rural, les résidents de la région de Paquetville soutiennent leur coopérative. Selon Luc Robichaud, ils sont encore plus nombreux à y magasiner récemment.

La pandémie pourrait être derrière cette augmentation, estime M. Robichaud, mais aussi une prise de conscience générale de la population sur l’importance de soutenir les commerces locaux.

«Notre coop est rentable depuis quelques années, mais depuis que les gens magasinent de façon plus locale, nos ventes sont en augmentation. Ce n’est pas seulement dû à la COVID. Une augmentation de ventes est une bonne chose pour nous, parce que si on veut un nouveau magasin, il faut que nos chiffres parlent d’eux-mêmes.»