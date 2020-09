Agression d’infirmières: Randy Van Horlick reconnu coupable

Randy Van Horlick, âgé de 70 ans, d’Acadieville, a plaidé non coupable à des accusations de voies de fait envers deux infirmières du CHU Dumont. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Randy Van Horlick a été reconnu coupable, vendredi, d’avoir agressé deux infirmières au CHU Dumont le 11 mars 2019. La peine sera connue le 16 novembre.

Bruce Randolph «Randy» Van Horlick était accusé d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles envers Natasha Poirier et Teresa Thibeault, deux infirmières du CHU Dumont.

L’attaque s’est produite le 11 mars 2019 à l’hôpital.

M. Van Horlick a plaidé non coupable à ces deux accusations.

Pendant le procès, son avocat Nathan Gorham a cependant affirmé que son client était bien celui qui avait commis ces voies de fait, mais qu’il n’avait pas le contrôle de ses actes et qu’il n’était pas conscient au moment de l’agression.

L’avocat a fait valoir que son client a perdu connaissance et qu’il a commis l’attaque de façon automatique alors qu’il était dans un état de pensée dissociatif.

Toujours selon son avocat, l’agresseur a repris connaissance après l’attaque alors que deux hommes tentaient de le maîtriser.

Cet état aurait été provoqué par un stress intense, selon l’avocat.

Natasha Poirier a témoigné avoir subi des blessures au bras, aux côtes et à la tête. Elle a dit que l’agresseur lui a tordu un bras et des doigts, qu’il l’a frappée à la tête à plusieurs reprises et lui a arraché des cheveux. Elle a subi une commotion cérébrale.

Avant l’attaque, l’accusé est entré dans le bureau de l’infirmière Natasha Poirier pour discuter de l’emplacement du lit de sa femme, Catherine Van Horlick, une patiente de l’hôpital.

Pendant son témoignage, M. Van Horlick a décrit son manque de confiance envers les professionnels de la santé.

Le lit de sa femme, une patiente de l’hôpital, était située dans une chambre près du bureau des infirmières.

Elle souffrait de problèmes de santé qui pouvaient provoquer des infections et des états de crises.

M. Van Horlick a fait valoir que cet endroit était bruyant et achalandé. Selon lui, cela mettait la vie de sa femme en danger, puisque le brouaha pouvait provoquer des crises graves.

Il est entré dans le bureau de Natasha Poirier pour lui demander de déplacer sa femme dans une autre chambre plus calme.

Selon les avocats de la défense, l’infirmière lui aurait dit de sortir de son bureau d’un ton sec, ce qui aurait été l’élément déclencheur de sa perte de connaissance et de l’attaque.

Natasha Poirier a plutôt décrit avoir été polie et d’avoir tenté de comprendre le problème de l’accusé.