Crise en santé au Restigouche: Vitalité lance un appel au calme, au dialogue et à la collaboration

Le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, n’a pas apprécié les récents propos de la mairesse de Campbellton sous-entendant que son organisation ne faisait aucun effort pour pallier le manque de personnel dans la région, notamment au chapitre des spécialistes et médecins de famille.

«C’est complètement faux», rétorque le PDG, visiblement piqué au vif par les commentaires de Stéphanie Anglehart-Paulin, qu’il accuse à son tour de colporter des ragots et demi-vérités en plus d’utiliser un ton inutilement alarmiste qui appelle à la méfiance de la part du public.

Celui-ci a voulu rectifier le tir dans le dossier du recrutement de personnel destiné à répondre à la crise qui secoue actuellement le soin de santé au Restigouche.

«Nous avons une quinzaine de médecins avec lesquels nous communiquons régulièrement et que nous tentons d’attirer dans la région. Il y a beaucoup de potentiel à ce chapitre, tout comme au niveau de l’ajout d’infirmières praticiennes. Des initiatives sont en développement en ce moment et notre comité de séduction sera réactivé. Ça bouge, et dans la bonne direction», soutient M. Lanteigne.

Celui-ci déplore que certains élus, dont la mairesse de Campbellton, ne prennent pas toujours le temps de valider avec le réseau certains faits avant de partir en croisade contre le réseau. Il note, par exemple, que le chiffre avancé (plus de 8000) pour illustrer le nombre de patients qui deviendront orphelins suite à l’annonce des départs des quatre médecins de famille est exagéré.

«Ces quatre médecins totalisent très exactement 5294 patients. Nous avons encore quelques mois pour transférer tous ces dossiers – car trois médecins sont toujours en postes (deux jusqu’en novembre, un autre jusqu’à la fin de l’année) – et on m’avise que deux médecins se sont montrés réceptifs à récupérer une partie de ces patients. C’est donc faux de dire que le tiers de la population du Restigouche se retrouvera sans médecin. Ces propos sont loin du compte et ne font que créer de l’anxiété au sein de la population, ce qui est loin d’être nécessaire en cette période», ajoute le PDG.

Par son intervention, M. Lanteigne se défend par ailleurs de minimiser la pénurie de personnel qui touche actuellement le secteur de la santé au Restigouche ainsi que les récents inconvénients que ceux-ci ont provoqués au cours des derniers mois (interruptions de certains services, comme l’urgence et l’obstétrique). Il concède qu’il y a bien une problématique, tout en maintenant travailler sur des solutions.

«La situation n’est pas parfaite, les problèmes de recrutement sont réels. On a des défis au niveau des médecins et des spécialistes, mais aussi au niveau des soins infirmiers, des psychologues, et quelques autres spécialités. C’est pourquoi on a besoin de la communauté, y compris les élus. Si on veut avancer, ça prend un climat de collaboration et non de confrontation», dit M. Lanteigne.

Celui-ci se défend également d’avoir laissé entendre que le Restigouche n’était pas une région accueillante.

«Cette région, je la connais bien et je l’ai personnellement très à cœur puisque je viens moi-même de Dalhousie, alors je sais très bien que la population y est très accueillante. Ce que je dis, c’est que nous devons être encore plus accueillants si nous voulons séduire des professionnels, les convaincre de venir s’implanter ici. Car des communautés rurales et semi-urbaines qui vivent la même situation que nous, il y en a partout ailleurs au pays et elles aussi sont sur le marché pour ces ressources. On doit donc se démarquer du lot», estime-t-il.