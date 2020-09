Élections 2020: «C’est vraiment une campagne qui était plate»

Libéraux comme progressistes-conservateurs et verts ont multiplié les arrêts et les annonces. Mais ont-ils été à l’écoute des électeurs? - Archives

La campagne électorale qui achève ne passera pas à l’histoire pour la profondeur des débats ou la diversité des questions qui ont retenu l’attention. Bon nombre d’organismes francophones n’ont pas du tout l’impression d’avoir été écoutés par les partis.

Après une course organisée à la hâte et qui n’a pas donné de grands coups d’éclat, le moment de vérité est enfin arrivé. Les électeurs qui n’ont pas déjà voté sont appelés aux urnes lundi partout dans la province.

Dans la société civile acadienne, bien des gens ont été laissées sur leur faim. C’est le directeur général par intérim de l’Association francophone des aînés du N.-B., Jean-Luc Bélanger.

«Au niveau des plateformes et de ce que j’ai entendu; les aînés n’ont pas vraiment eu la place qu’ils méritaient, surtout dans le contexte de la pandémie.»

Les partis ont parlé des défis dans les foyers de soins, mais n’ont pas proposé assez de solutions pour les très nombreux aînés qui demeurent chez eux.

«On a parlé des foyers de soins. Mais ce n’est pas la seule chose. Je ne dis pas que ce n’est pas important, mais il y a aussi tous les aînés qui vivent dans nos communautés et qui ont besoin de services.»

Les femmes laissées de côté par les partis

Il n’y a pas que les aînés qui ont été oubliés par les partis. C’est aussi le cas des femmes, selon la directrice générale du Regroupement féministe du N.-B., Julie Gillet.

«Clairement le féminisme n’est pas au programme des élections. Et le fait que ce sont des élections hâtives n’excuse pas ça. C’est un sujet de fond, les enjeux féministes. Ça devrait être ancré au coeur de toutes les actions.»

Le RFNB avait identifié trois grands enjeux prioritaires. Il y avait d’abord la parité hommes-femmes chez les candidats. Elle a été atteinte par une seule formation: le Parti vert.

«Ça montre qu’il y a des efforts qui n’ont pas été faits, qu’il ne s’agit toujours pas d’une priorité aujourd’hui, en 2020, d’avoir un gouvernement qui représente l’ensemble des citoyens et des citoyennes», dit Julie Gillet.

Le deuxième dossier qui était dans la mire de l’organisme était l’accès à l’avortement. Cela a fait l’objet de plusieurs reportages dans les médias, mais les deux partis traditionnels n’ont pas fait de promesses assez claires à son goût.

«Les plus grands partis demeurent assez vagues sur la façon d’en améliorer l’accès. Ou ils n’en font pas mention.»

Enfin, le RFNB voulait que les femmes soient prises en compte dans les mesures de relance économique. Là encore, Julie Gillet est restée sur sa faim.

«C’est vraiment une campagne qui était plate»

Le président de la Société de l’Acadie du N.-B., Alexandre Cédric Doucet, est lui aussi plutôt déçu des programmes électoraux et des débats des dernières semaines.

«C’est vraiment une campagne qui était plate. Il n’y a pas eu d’enjeu électoral qui faisait pencher la balance d’un bord ou de l’autre», dit-il.

La SANB demandait notamment la dualité en immigration, la création d’un comité permanent sur les langues officielles et une vision large en matière de développement régional, explique-t-il.

Les libéraux et les verts ont plus abordé ces enjeux que les progressistes-conservateurs, note Alexandre Cédric Doucet.

«On a vu certaines composantes se retrouver dans la plateforme de ces deux partis-là. Malheureusement, ça n’a pas été le cas chez le Parti progressiste-conservateur. Mais ce n’est pas parce qu’on n’a pas essayé.»

L’AFMNB «peut-être même plus que jamais» entendue

Tous les dirigeants des organismes de la société civile n’ont pas l’impression d’avoir prêché dans le désert.

Le directeur général de l’Association francophone des municipalités du N.-B., Frédérick Dion, a l’impression d’avoir été entendu.

«Peut-être même plus que jamais. Parce qu’on retrouve nos priorités dans les plateformes des trois principaux partis. Certaines priorités sont plus présentes chez certains partis. Par exemple, je pense que le Parti vert touche à beaucoup de nos priorités.»

Il note que le chef progressiste-conservateur, Blaine Higgs, a parlé de l’importance de réformer la gouvernance locale, mais n’a pas inclus cet enjeu dans son programme électoral.

«Mais malgré tout, il a clairement dit que ça va être un enjeu sur lequel il veut travailler. Donc nous, on est contents d’entendre ça. C’est sûr qu’après, il faudra voir quel est le processus.»

Frédérick Dion souhaite toutefois noter une chose importante; l’absence d’engagements concrets de la part du Parti progressiste-conservateur en ce qui a trait aux langues officielles. Il rappelle que les libéraux et les verts ont fait des promesses à ce sujet.

«On aurait aimé voir les (progressistes-)conservateurs prendre des positions plus concrètes et plus claires. […] Il n’y a rien dans la plateforme, c’est vraiment une lacune majeure et c’est inquiétant.»

S’il est vrai que les bleus ne parlent pas de la Loi sur les langues officielles ou de bilinguisme officiel dans leur programme, il faut noter qu’ils promettent d’augmenter la proportion de nouveaux arrivants francophones.