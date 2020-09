«Opportunistes acadiens»: des commentaires de Serge Brideau dérangent

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick se trouve dans l’embarras à la suite d’un commentaire personnel de son vice-président Serge Brideau sur les réseaux sociaux. Il prétend que les candidats progressistes-conservateurs francophones sont des «opportunistes acadiens» et vilipande le candidat Daniel Allain, dans Moncton-Est, qu’il qualifie d’«hypocrite».

L’organisation de mobilisation francophone a notamment reçu une plainte officielle de la part de Norma McGraw, de Tracadie. Elle exige des excuses de la part de l’auteur de ces commentaires auprès du président Alexandre Cédric Doucet.

La direction de la SANB n’a pas voulu commenter l’affaire. Elle a seulement indiqué au journal qu’elle n’a pas été consultée avant la publication de la vidéo que son contenu ne représente pas une prise de position officielle de l’organisme.

Dans une vidéo sur sa page Facebook, Serge Brideau affirme parler en son nom uniquement et précise que ses paroles n’engagent en rien l’organisme qu’il représente.

Il s’en prend au chef Blaine Higgs en affirmant sa peur de voir un gouvernement progressiste-conservateur majoritaire au scrutin de lundi, avec un premier ministre qui ne s’est pas adressé aux Acadiens, qui n’a pas fait d’annonces pour les Acadiens et les francophones et qui prévoit revoir à la baisse les exigences linguistiques des fonctionnaires.

Il croit également que le People’s Alliance ira se réfugier dans le Parti progressiste-conservateur pour en devenir l’aile droite populiste unilingue et anti-francophone.

Dans sa diatribe, le chanteur des Hôtesses d’Hilaire a confronté Daniel Allain quand le candidat bleu dans Moncton-Est soutient qu’un vote pour Kevin Vickers est un vote pour le People’s Alliance. Il en profite pour écorcher les candidats Diane Carey, dans Tracadie-Sheila, et Kevin Haché, dans Caraquet.

«Daniel, tu es un hypocrite et tu le sais! Tu es là pour tes propres convictions et tu fais partie de cette équipe d’opportunistes acadiens, comme Diane Carey et Kevin Haché et comme tous les autres candidats francophones», lance Serge Brideau, en ajoutant que Daniel Allain est là pour «finir la job» de privatiser Alcool NB.

L’artiste en appelle au vote stratégique et demande à la population de se mobiliser en grand nombre et de ne pas donner un mandat majoritaire à Blaine Higgs, lundi.

«Si Blaine Higgs devient majoritaire, il n’aura plus besoin des Acadiens et nous allons perdre notre poids politique», fait-il mention.

La vidéo se termine avec l’image du macaron du CoR avec le visage de Blaine Higgs, portant une visière.

Selon Mme McGraw, la SANB doit ramener à l’ordre son vice-président, même s’il s’agit de commentaires à titre personnel, et ajoute que son auteur doit s’excuser auprès de la communauté acadienne.

«Ces propos que je qualifie d’anti-francophone et discriminatoire sont inacceptables et des excuses s’imposent aux francophones acadiennes et acadiens visés par ce genre de propos. Un des buts de la SANB est d’unir les francophones du N.-B. peu importe l’allégeance politique. Un membre de l’exécutif de la SANB ne représente pas juste la francophonie lorsque ce dernier est assis à la table, mais il est l’image même de la SANB et son comportement, ses propos vis à vis les francophones doivent être exemplaires peu importe la race, la langue, le sexe et l’allégeance politique. Nous ne sommes plus dans les années 1950», a-t-elle réagi.

La candidate progressiste-conservatrice dans Tracadie-Sheila, Diane Carey, s’est dite attristée par les propos de M. Brideau à son sujet.

«La fin de semaine dernière, j’ai trouvé ça très triste de me faire traiter d’’’opportuniste acadien’’. Je suis Acadienne et fière de l’être. J’appuie la SANB, sa mission et je n’ai jamais caché mon appui personnel à la mise en place d’un comité permanent aux langues officielles», a-t-elle répondu.

Serge Brideau n’en est pas à son premier vidéo controversé. Ce printemps, il a publié un message où, au nom de la Municipalité régionale de Tracadie, il félicite et remercie les travailleurs de première ligne face à la pandémie de la COVID-19. Ce vidéo n’avait pas été approuvé par le conseil municipal au préalable avant sa diffusion.