Enjeux nombreux et variés dans Madawaska-les-Lacs-Edmundston

Les candidates dans Madawaska-les-Lacs-Edmundston: Marie-Soleil Lussier (Parti vert), Francine Landry (Parti libéral) et Marie-Ève Castonguay (Parti progressiste-conservateur). - Gracieuseté

Trois femmes de différentes générations briguent la circonscription de Madawaska-les-Lacs-Edmundston en vue des élections provinciales cette année. Le développement économique, l’accès à l’internet haute vitesse, l’entretien des routes et le contrôle frontalier font partie des enjeux principaux.

C’est dans le Nord-Ouest, où se trouve la seule circonscription composée uniquement de candidatures féminines, que s’affrontent la libérale Francine Landry, la progressiste-conservatrice Marie-Ève Castonguay et la représentante du Parti vert Marie-Soleil Lussier.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, les trois candidates se sont dites fières de participer à cette course spéciale, qui, espèrent-elles, incitera d’autres femmes à se lancer en politique.

Elles espèrent, chacune à sa manière, montrer l’exemple, mais surtout, faire entendre les besoins de leur région à l’Assemblée législative.

Voici leurs priorités.

Relance économique et ouverture des frontières

Francine Landry, la députée sortante, sollicite un troisième mandat dans la circonscription où elle a grandi et œuvré pendant la grande majorité de sa vie professionnelle.

En vue du jour de scrutin, la femme d’affaires, qui a aussi été ministre au sein du gouvernement Gallant, insiste avant tout sur la relance économique post-COVID-19 et l’ouverture des frontières.

Elle rappelle que l’un ne va pas sans l’autre dans une région transfrontalière comme celle-ci.

«Je crois qu’il faut regarder à rouvrir les frontières avec le reste du Canada de façon sécuritaire et graduelle. Je ne suis pas non plus fermée à l’idée de travailler avec le gouvernement fédéral vers l’ouverture de celle avec les États-Unis.»

Plus tôt cet été, Mme Landry avait déjà entamé le travail en présentant à l’Assemblée législative une motion pour créer une «bulle» avec le Témiscouata.

Elle s’engage à reprendre le dossier si elle est réélue le 14 septembre.

Pour sa part, la progressiste-conservatrice, Marie-Ève Castonguay, erre du côté de la prudence, sans toutefois nier que les frontières devront rouvrir «plus tôt que tard».

«Avec la rentrée scolaire, il y a tout un déplacement… des étudiants qui partent et arrivent à l’université. Il faudrait peut-être se donner quelques semaines pour évaluer la situation avant de prendre des décisions. Chose certaine c’est que nous ne pouvons pas rester dans une bulle pour le restant de nos jours. Il faut le faire de façon stratégique et sécuritaire.»

La candidate du PPC et Directrice générale de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest ne prétend pas avoir toutes les solutions.

Au contraire, elle compte miser sur l’écoute de ses électeurs et l’appui de son réseau communautaire pour faire entendre les besoins de sa région à la table des décideurs.

Internet haute vitesse, infrastructures

Les régions rurales du Madawaska sont confrontées à des problèmes d’accès à l’internet haute vitesse depuis longtemps déjà.

Les trois candidates s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une barrière importante au développement.

«Le gouvernement fédéral, avec l’entreprise Explore Net, vont investir dans les prochaines années, mais d’ici là, est-ce qu’on ne pourrait pas regarder à d’autres façons de procéder à l’installation des infrastructures manquantes?», a témoigné Mme Landry.

Mme Castonguay considère que l’accès à l’internet haute vitesse et au réseau téléphonique sans fil est un besoin «urgent» pour certaines parties de la circonscription.

«Je ne sais pas comment nous pourrons continuer à évoluer dans un monde où il y a pas de connexion internet et cellulaires», a-t-elle lancé.

Des discussions avec les professionnelles du domaine et les grandes entreprises de télécommunication sont nécessaires, selon elle.

Les deux candidates estiment que le gouvernement provincial devrait investir dans cette technologie.

Par ailleurs, l’entretien des routes 120, 161 et 205, le recrutement de main-d’œuvre et les soins aux aînés sont des enjeux qui animent la circonscription.

Mme Landry souhaite stimuler l’économie verte, encourager l’immigration et veiller à la construction de nouveaux logements abordables dans la région.

Mme Castonguay, elle, met entre autres l’accent sur la promotion des projets récréotouristiques, artistiques et culturels du Madawaska.

Une vision verte

À 29 ans, Marie-Soleil Lussier se présente pour la première fois aux élections provinciales sous la bannière verte.

Détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques, elle avoue que c’est toutefois sa passion pour les enjeux environnementaux qui l’a poussé à faire le saut.

«J’ai trois enfants et je suis vraiment soucieuse de l’environnement pour leur avenir», a-t-elle partagé.

La jeune femme, qui partage les valeurs du Parti vert, voudrait sensibiliser les Néo-Brunswickois aux pratiques écologiques et inspirer des changements à l’échelle provinciale.

«C’est avec les politiques qu’on va pouvoir changer les choses. Je fais ma part chez moi, mais je veux influencer le plus grand nombre de gens possible.»

Interdire l’épandage de glyphosate et la coupe à blanc, réduire les gaz à effet se serre (GES) et décentraliser des pouvoirs sont des sujets qui lui tiennent à cœur.

Québécoise d’origine, elle veut appuyer le développement des petites et moyennes entreprises dans le Madawaska et investir dans les services de soutien psychologique aux familles.

MADAWASKA-LES-LACS-EDMUNDSTON

Nombre d’électeurs: 11 306

Principales communautés: Une partie de la ville d’Edmundston, les quartiers de Verret, Saint-Basile et Saint-Jacques, Lac-Baker ainsi que Haut-Madawaska.

Députation depuis 2003: Jeannot Volpé (1995-2010), Yvon Bonenfant (2010-2014) et Francine Landry (2014-2020)

Faits saillants: La circonscription a été détenue par les progressifs-conservateurs dans la majorité des élections depuis sa création sauf à quatre reprises, en 1987, en 1991 et plus récemment en 2014 et en 2018.