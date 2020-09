Le Parti progressiste-conservateur réclame des mesures disciplinaires contre Serge Brideau

Le directeur de campagne du Parti progressiste-conservateur, Louis Léger, demande à la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick de prendre des mesures disciplinaires contre son vice-président Serge Brideau.

L’homme de confiance des Bleus a vivement réagi aux commentaires personnels de l’artiste d’abord diffusés sur sa page Facebook et ensuite rapportés par le journal.

«Je suis très dérangé et très attristé, a fulminé M. Léger. Nous avons des candidats, des hommes et des femmes qui ont des carrières, qui sont entrepreneurs et qui sont des professionnels, tous partis confondus, qui veulent contribuer au développement de l’Acadie. Aller dire que ce sont des opportunistes et les qualifier quasiment de traîtres, c’est très grave.»

À son avis, un tel discours n’a pas sa place dans l’échiquier politique. Il perçoit même que de telles paroles peuvent avoir une portée dangereuse, surtout venant d’une personnalité provenant d’une organisation financée par des fonds publics, rappelle-t-il.

«C’est inexcusable et j’incite la SANB à prendre des mesures disciplinaires claires contre M. Brideau. Il tient le même discours que la People’s Alliance et ce n’est pas plus acceptable. Je dirais que c’est même pire. Notre parti possède un historique très important dans l’avancement des droits des Acadiens. M. Brideau est peut-être un bon artiste, mais il devrait s’informer un peu plus sur l’histoire, car il vient de passer totalement à côté», poursuit Louis Léger, qui parle de désinformation pure et simple de la part de l’auteur de la vidéo.

Quand l’Acadie Nouvelle l’a informé de la réponse de la SANB, qui ne veut pas commenter et qui se dissocie des propos de M. Brideau parce qu’ils reflètent une opinion personnelle, le directeur de campagne des progressistes-conservateurs s’est dit désolé d’une telle position.

«La SANB ne veut pas s’en mêler? Ce n’est pas acceptable. Est-ce que ça veut dire qu’elle est d’accord avec son vice-président. On n’est pas un vice-président de 9 à 5! Son discours dit que tous les anglophones pensent ceci et tous les francophones pensent cela. C’est n’est pas comme ça dans la réalité. On n’accepte pas ce genre de discours. Ce que M. Brideau a dit est à la limite du racisme», va-t-il jusqu’à avancer.