Pont Lamèque-Shippagan: de timides engagements de la part des chefs

Le Comité du pont Lamèque-Shippagan se prépare pour un gros week-end, à moins de 72 heures des élections provinciales. Cela a d’ailleurs commencé vendredi et le groupe bénévole n’y est pas allé avec le dos de la cuillère devant le peu d’engagements formels des chefs de parti dans le remplacement du «pont le plus meurtrier de la province».

Une affirmation pour le moins étonnante, puisqu’elle n’est appuyée sur aucune statistique. Mais pour le président du comité, Sébastien Haché, l’histoire a régulièrement rappelé, parfois cruellement, à quel point cette structure, maintenant âgée de plus de 60 ans, est déficiente pour la sécurité des automobilistes.

«L’histoire, de par les nombreux accidents et décès survenus sur la structure actuelle au fil des ans, démontre le danger que représente le pont Lamèque-Shippagan. En fait, ce n’est pas rare d’entendre les gens de la circonscription utiliser le surnom de «pont le plus meurtrier du Nouveau-Brunswick» pour désigner ce pont. Est-ce qu’on attend l’irréparable et que l’on ait d’autres pertes de vie en raison du pont actuel? Il nous semble que c’est la première question que les gouvernements devraient se poser quand on regarde de près l’état du pont», indique-t-il dans un communiqué.

Appelé à préciser sa pensée, l’ingénieur mentionne que le but est de réveiller et de se faire entendre des chefs de parti afin d’obtenir de leur part une promesse de construction neuve avec une voie de transport actif pour 2022.

«Après des démarches sans relâche auprès des gouvernements depuis trois ans, il faut se rendre à l’évidence: si nous n’obtenons pas d’engagements des chefs de partis pour la construction d’un nouveau pont d’ici lundi, nous allons faire du surplace et être ignorés pour les quatre prochaines années», craint-il.

Les exigences du comité sont claires et le groupe promet d’autres actions publiques en fin de semaine si Blaine Higgs, Kevin Vickers ou encore David Coon continuent à faire la sourde oreille à leurs revendications.

«Nos candidats locaux se sont engagés en faveur du pont, c’est vrai. Et nous travaillons étroitement avec Éric Mallet (libéral), Jean-Gérard Chiasson (progressiste-conservateur) et Marie Leclerc (vert). Nous apprécions leur volonté. Mais ça ne va pas assez loin encore. Ça nous prend un engagement ferme des chefs. Nous l’exigeons même», va jusqu’à dire M. Haché.

Sur son site Facebook, le Comité du pont Lamèque-Shippagan publie les intentions des chefs jusqu’à maintenant.

Selon le regroupement, le premier ministre sortant n’a pas pris d’engagement ferme et attend de voir les résultats des études. Il aurait aussi fait mention d’investissements pour rafistoler le pont actuel.

Quant à M. Vickers, il se serait engagé pour un nouveau pont, sans toutefois mentionner un échéancier ni l’ajout d’une voie de transport actif.

Le chef des verts, David Coon, a été le plus précis, en s’engageant à un début de construction en 2022 avec l’ajout d’une voie de transport actif.

«Depuis 2008, les citoyens militent pour un nouveau pont. 2008! Ce n’est pas normal qu’une communauté ait dû former un comité régional composé de représentants des divers secteurs socioéconomiques pour se battre afin d’obtenir quelque chose d’aussi essentiel qu’un nouveau pont sécuritaire, d’autant plus qu’il s’agit du seul lien entre les îles Lamèque et Miscou avec la terre ferme!», renchérit Sébastien Haché.

Le seul pont mécanique des Maritimes est jugé désuet et manifeste des signes d’essoufflement évidents par des bris fréquents entraînant des réparations et entraves à la circulation, rappelle le porte-parole.

«Nous sommes fermes quant à nos attentes. Nous regrettons que les partis politiques en présence n’expriment pas unanimement leur engagement quant à un début de construction d’un nouveau pont dans les deux prochaines années», déplore le président.