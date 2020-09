Réponse des gouvernements à la COVID-19: les Néo-Brunswickois parmi les moins satisfaits

Le premier ministre Blaine Higgs et la médecin-hygiéniste en chef Dre Jennifer Russell. - Capture d'écran CPAC

Les résidents du Nouveau-Brunswick sont parmi les moins satisfaits au pays de la réponse des gouvernements à la crise de la COVID-19.

Même si la plupart des Néo-Brunswickois se disent complètement ou généralement satisfaits du travail des deux paliers de gouvernement, ce taux de satisfaction est inférieur à celui que l’on retrouve ailleurs au pays.

Un sondage mené à la fin du mois dernier par The Logit Group et analysé par la firme Narrative Research évalue à 69% le taux de satisfaction des Néo-Brunswickois à l’endroit du gouvernement provincial et à 64% le degré de satisfaction envers le gouvernement fédéral.

En guise de comparaison, ces taux de satisfaction se situent respectivement à 86% et 80% en Nouvelle-Écosse.

À l’échelle du pays, 74% des Canadiens se disent satisfaits de la réponse de leur gouvernement provincial à la crise de la COVID-19. Le taux de satisfaction à l’endroit du gouvernement fédéral est inférieur de quelques points et se situe à 66%.

Les résidents des provinces des Prairies sont les plus critiques à l’égard du rendement du gouvernement fédéral (58% satisfaits) et des gouvernements provinciaux du centre et de l’ouest du pays (61% satisfaits).

Narrative Research note aussi qu’il y a eu une baisse significative du niveau de confiance des résidents du Nouveau-Brunswick dans les mesures prises par le gouvernement provincial pour lutter contre la COVID-19 depuis mai, bien que les deux tiers des résidents (65%) continuent d’exprimer une confiance élevée.

En mai, ce taux de satisfaction se situait à 84%, une baisse de l’ordre de pas moins de 19%.

En ce qui a trait à l’évaluation du réseau de santé en période de pandémie, un peu plus de six Néo-Brunswickois sur dix (65%) se sont dits satisfaits.

Les participants ont également été invités à évaluer leur niveau de confiance dans le leadership de leur médecin hygiéniste en chef provincial pour lutter contre la COVID-19.

À ce chapitre, la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, obtient un taux de satisfaction de la part des Néo-Brunswickois qui se chiffre à 69%, soit un taux semblable à ce qu’on retrouve dans les autres provinces canadiennes.

Le sondage de la firme The Logit Group a été mené en ligne du 20 au 22 août 2020 auprès de 1230 Canadiens âgés de 18 ans ou plus.