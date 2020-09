Pont Lamèque-Shippagan: Blaine Higgs persiste à ne prendre aucun engagement ferme

Malgré la confiance du candidat local, la direction du Comité du Pont Lamèque-Shippagan est ressortie déçue d’un tête-à-tête ce week-end avec Blaine Higgs. On regrette notamment que le chef des progressistes-conservateurs n’a pas souhaité prendre un engagement ferme sur une date précise quant à la construction d’un nouveau pont pour relier l’île Lamèque à la terre ferme.

«Le remplacement du pont n’est donc pas une priorité pour M. Higgs qui dit attendre les évaluations de la structure du pont actuel. C’est la même chose qu’il avait déclarée au Comité pendant la période électorale de 2018, nous donnant alors l’impression d’avoir fait marche arrière. Vous pourrez donc comprendre que cette rencontre, qui était jusqu’à un certain point ridicule, fut très décevante pour votre Comité qui travaille d’arrache-pied pour cette cause depuis plus de 3 ans», peut-on lire dans un communiqué envoyé samedi en fin de journée.

La semaine dernière, le Comité du pont Lamèque-Shippagan a demandé aux principaux partis politiques de se prononcer sur la construction d’un nouveau pont d’ici 2022 pour qu’il soit ouvert à la circulation au plus tard en 2025.

Le chef du Parti vert, David Coon et celui du Parti libéral, Kevin Vickers, ont promis un nouveau pont durant la campagne électorale.

À la défense de Blaine Higgs

Jean-Gérard Chiasson, candidat progressiste-conservateur dans Shippagan-Lamèque-Miscou, défend la position de son chef Blaine Higgs, qui souhaite avoir en main des évaluations techniques et d’ingénierie avant de donner le feu vert à la construction d’un nouveau pont.

Lors d’une visite à Shippagan ce week-end, M. Higgs n’a pas désiré s’engager fermement sur une date précise quant à la construction d’un nouveau pont. Il préfère plutôt suivre l’échéancier déjà établi.

«Le pont est absolument une priorité et je vais travailler avec le comité du pont et avec Blaine Higgs pour que ça aboutisse le plus vite possible. Higgs l’a dit, on veut les données complètes avant de prendre une décision», a expliqué M. Chiasson lors d’un entretien dimanche matin.

«Je ne veux pas faire de nouvelles promesses. Ce n’est pas comme ça que je fonctionne. Nous travaillons sur les priorités avec les communautés. Le pont en est une. Il y aura toujours un pont fiable ici. (…) Nous nous sommes engagés à suivre un échéancier. Rien n’a changé à ce sujet», a dit Blaine Higgs lors de son passage à Shippagan samedi après-midi.

Auparavant, Robert Gauvin, ancien député de Shippagan-Lamèque-Miscou et Bill Oliver, ministre des Transports et de l’Infrastructure, ont annoncé que les travaux pourraient commencer aussi tôt qu’à l’automne 2021, mais qu’ils seraient plus probables qu’ils soient lancés en 2022. Le gouvernement libéral de Brian Gallant avait aussi ciblé 2022 pour commencer la construction.

Selon Blaine Higgs, les projets d’infrastructure doivent être basés sur les besoins réels. Il a notamment reproché à son ancien vice-premier ministre, Robert Gauvin, d’avoir fait des promesses sans tenir contre des évaluations techniques.

«Il voulait un pont, mais son intérêt n’était pas basé sur les évaluations techniques. J’ai aussi un intérêt, mais je veux me baser sur les faits et les besoins. Tout le monde peut s’attendre à être traité équitablement. J’ai souvent dit qu’on veut investir dans les besoins des communautés au lieu de construire des choses dont on n’a pas vraiment besoin. Pour ce pont, je pense qu’il est probable que nous pourrions obtenir de l’aide du fédéral et on va travailler pour l’avoir. C’est quelque chose qui a besoin d’être fait.»

Robert Gauvin remet les pendules à l’heure

De son côté, Robert Gauvin, aujourd’hui candidat libéral dans Baie-de-Shediac-Dieppe, tient à remettre les pendules à l’heure.

«J’ai toujours relié l’information donnée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure. Ce n’est pas mon projet, mais celui de la population de Shippagan, Lamèque et Miscou. On ne doit pas jouer à la politique avec la sécurité des gens.»

En novembre 2019, le gouvernement Higgs a annoncé des investissements de 600 millions $ dans les infrastructures provinciales. Peu de détails ont été offerts sur les priorités, à l’exception du pont Lamèque-Shippagan. Des élus municipaux de la région ont voyagé à Fredericton pour assister à une conférence de presse de Robert Gauvin, où il a annoncé un investissement de 1 million $ pour les travaux de conception.

«J’ai eu l’approbation du bureau du premier ministre pour faire cette annonce.»

D’autres réparations majeures évaluées à près de 1 million $ sont prévues cet automne et l’an prochain.