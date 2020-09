Prix canadiens de la bière: six médailles pour les brasseurs du N.-B.

Les brasseries du Nouveau-Brunswick ont raflé un total de six médailles samedi soir lors de la remise des Prix canadiens de la bière.

La compétition brassicole, la plus importante du genre au Canada, a réuni à Victoria plus de 1500 bières différentes qui ont été soumises par près de 240 brasseries provenant d’un peu partout au pays.

La microbrasserie Les Brasseurs du Petit-Sault d’Edmundston a entre autres récolté la médaille d’or dans la catégorie «Saison – style français ou belge» avec sa bière la Saison du Djâbe.

Il s’agit de la quatrième médaille remportée par la microbrasserie d’Edmundston aux Prix canadiens de la bière. La Kedgwick pilsner remportait la médaille de bronze à cette même compétition en 2015 et en 2017. La dubbel John Baker a pour sa part remporté la médaille d’or en 2018.

«On ne brasse pas de la bière pour gagner des prix, mais bien pour nourrir les passions des amateurs. Toutefois, remporter un prix aussi prestigieux témoigne bien de l’excellent travail de nos brasseurs, Mick Dubé et Patrick Dionne, et de notre volonté de toujours offrir des produits de très grande qualité», a déclaré par voie de communiqué André Léger, le cofondateur et directeur général des Brasseurs du Petit-Sault.

La Microbrasserie Brasseux d’la Côte, qui est située à Tracadie, a également raflé l’or dans la catégorie «Bières aux fruits / blé aux fruits / champ / citrouille».

C’est sa bière légère la Classic Rosé qui s’est mérité la précieuse médaille décernée par le jury après des dégustations à l’aveugle.

«Recevoir une médaille des Prix canadiens de la bière est un honneur prestigieux et un symbole d’excellence reconnu parmi l’industrie des brasseries canadiennes. Nous sommes très fiers de l’équipe et spécialement de Jean-Louis Hébert qui brasse avec précision nos recettes de bières créées par notre maître-brasseur Jason Haché», a déclaré Denis Poirier, le directeur général de la microbrasserie artisanale acadienne.

La Brasserie Moosehead de Saint-Jean, la plus vieille brasserie indépendante au Canada, a quant à elle raflé pas moins de trois médailles lors de cette remise des Prix canadiens de la bière.

L’entreprise a récolté l’or dans la catégorie «bière expérimentale» avec sa Shaker Tropical Pina Colada, une bière estivale au goût de noix de coco et aux notes d’ananas.

La Small Batch Rauchbier a pour sa part raflé une médaille d’argent dans la catégorie «Bière fumée».

La récolte de médailles par la Brasserie Moosehead s’est poursuivie grâce à la Cracked Canoe, récipiendaire du bronze (Lager légère-faible en calories).

Tire Shack Brewing Co., de Moncton, s’est aussi distinguée lors de la remise de prix en récoltant une médaille d’or dans la catégorie «Cream Ale» avec sa bière The Specialist.