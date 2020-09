Serge Brideau présente des excuses

Serge Brideau, vice-président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, a présenté des excuses ce week-end à trois candidats francophones du Parti progressiste-conservateur après les avoir qualifiés d’«opportunistes acadiens».

Il y a quelques jours, le chanteur des Hôtesses d’Hilaire a critiqué, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Diane Carey et Kevin Haché, deux candidats progressistes-conservateurs de la Péninsule acadienne ainsi que Daniel Allain, un candidat de la région de Moncton, qu’il a qualifié d’«hypocrite». Il a affirmé parler en son nom personnel.

«Je ne suis pas un politicien. Je suis un artiste, un activiste, un être passionné et j’aime dire les vraies affaires telles que je les vois. En discutant avec mes collègues de la SANB, je réalise que j’ai été trop loin en ciblant personnellement des candidats du Parti conservateur. À Diane Carey, à Kevin Haché et à Daniel Allain, je tiens à m’excuser publiquement.»

La SANB a notamment reçu une plainte officielle de la part de Norma McGraw, de Tracadie. Elle a exigé des excuses de la part de l’auteur des commentaires et auprès du président Alexandre Cédric Doucet. La SANB avait indiqué la semaine dernière que le contenu ne représentait pas une prise de position officielle.

Dans son plus récent message, Serge Brideau a maintenu ses critiques envers le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs.

«À M. Higgs, je ne m’excuserai jamais. Je ne m’excuserai jamais de prendre parole pour ma communauté et contre des politiques d’exclusion des Acadiennes et Acadiens. Je demande à M. Higgs de s’excuser publiquement pour avoir tenu des propos anti-francophones dans le passé, pour son affiliation au CoR, d’avoir brigué la chefferie de ce parti, d’avoir normalisé le discours anti-francophone dans cette province et de s’être allié à l’aile anti-francophone du Peoples Alliance.»