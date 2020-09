Moncton: un ancien quartier général orangiste sera revitalisé

Le bâtiment au croisement des rues St-George et Archibald à Moncton sera rénové pour abriter des appartements et des commerces après avoir été désaffecté environ dix ans. - Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

L.O.L. L’inscription visible sur un mur de la rue St-George à Moncton ne signifie pas l’hilarité comme sur internet, mais «Loyal Orange Lodge». Cette confrérie protestante originaire d’Irlande et d’Écosse l’a faite graver sur le bâtiment qu’elle a construit en 1921. Il est désaffecté depuis environ dix ans, mais plus pour longtemps.

Des ouvriers ont enlevé les panneaux qui obstruaient les portes de l’immeuble et ses fenêtres mercredi matin.

La Ville indique qu’une entreprise fera des rénovations intérieures et extérieures pour installer des appartements et des locaux commerciaux dans cet immeuble de briques rouges de deux étages au croisement des rues St-George et Archibald.

«Le projet inclut une amélioration de l’espace de stationnement, la transformation du sous-sol en cave à vin, le rez-de-chaussée aura des unités commerciales pour un potentiel café, un bar à vin et un espace pour des cours de cuisine. Les étages supérieurs auront des bureaux et des appartements», a décrit un employé du service d’inspection des bâtiments.

À la fin des années 2000 et au début des années 2010, l’immeuble a abrité le Café Clémentine et des magasins de vêtements. En 2016, il était sur la liste des propriétés en vente dont la municipalité de Moncton essayait de faire la promotion.

«Bravo, bravo, a félicité la conseillère municipale présidente du comité de la conservation du patrimoine, Paulette Thériault. C’est un très beau bâtiment.»