Rapprochement entre Campbellton et Dalhousie: les élus brisent la glace

Les conseils des villes de Campbellton et Dalhousie se sont rencontrés, mardi, afin de discuter de partenariats et d'une plus grande collaboration. - Gracieuseté

Les élus des villes de Campbellton et de Dalhousie se sont rencontrés, mardi, afin d’étudier la possibilité de collaborer plus étroitement sur différents dossiers. Une première rencontre que plusieurs n’hésitent pas à qualifier d’historique.

La réunion s’est déroulée en soirée, dans la salle de l’édifice municipal de Dalhousie, un choix tout désigné puisque c’est de là que provient l’idée d’un rapprochement entre les deux villes.

«On a eu une très bonne première discussion. Je suis très content du résultat et je crois que c’est un sentiment partagé par tout le monde qui était autour de la table», soutient le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Parmi les enjeux discutés, notons les services policiers et de lutte aux incendies, le tourisme, le partage de ressources, l’achat d’équipements, les sports et loisirs, ainsi que le développement économique.

«On a beaucoup de dossiers communs et tout ne va pas se régler du jour au lendemain simplement parce qu’on a commencé à se parler. C’est un projet à long terme et ce soir, on a brisé la glace», note le maire.

Cet enthousiasme est d’ailleurs partagé par sa consoeur de la ville voisine.

«On voulait s’asseoir à la table avec les membres du conseil de Dalhousie afin de discuter et voir si ça faisait des étincelles ou, au contraire, un feu d’artifice. Et je crois qu’on peut parler ici de feux d’artifice. L’atmosphère était bonne et les discussions ont été des plus positives», exprime la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

«C’est très excitant, car on a la possibilité ici de travailler ensemble, de grandir et de parler de futur. On ne parle pas tant de fusion à ce stade-ci plutôt que de collaboration, de consolidation de services et de partage. Tout cela pourrait nous permettre d’économiser de bonnes sommes d’argent, de conserver des emplois, d’être plus efficaces. Ça devient un véritable projet de société pour nos deux communautés», estime la mairesse.

L’idée d’une telle rencontre était d’étudier la possibilité pour les deux villes, qui vivent des réalités et des défis très similaires, de s’entraider et d’améliorer leur sort. Suite à cette grande première, les deux conseils ont décidé de se rencontrer à nouveau d’ici quelques semaines.

«On a pris des notes, identifié des enjeux et des dossiers. Il faudra maintenant analyser tout ce qui s’est dit, voir ce qui peut être fait et en arriver à des propositions concrètes. On ne pourra probablement pas attaquer tous les dossiers d’un coup, il faudra faire des choix. Mais c’est certain qu’à la suite de la rencontre d’hier, on est rassuré et on désire passer au prochain niveau», indique le maire de Dalhousie.

Selon ce dernier, il est fort probable que la question du développement économique soit l’un des points auquel les deux entités voudront s’attaquer en premier lieu.

«On a le choix de ne pas bouger et de rester chacun dans notre coin à faire nos choses séparément, ou de se lever et de travailler ensemble pour créer des opportunités. Moi j’aime mieux la seconde option et nous avons ici une chance de faire une différence», ajoute pour sa part sa collègue de Campbellton.