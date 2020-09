Higgs majoritaire: «Aucun doute, des compressions s’annoncent»

Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup, dit l’expression. Et flou le programme de Blaine Higgs pour les quatre prochaines années l’est, selon deux experts de l’Université de Moncton. Une seule forte probabilité d’après eux: des compressions budgétaires.

«Si son plan n’est pas secret, il n’est pas public non plus, fait remarquer le professeur à l’école des hautes études publiques de l’Université de Moncton, Denis Duval à propos de Blaine Higgs. Lui seul sait ce que seront les quatre prochaines années.»

Il précise qu’il n’a pas de scanneur lui permettant de connaître les arrière-pensées du premier ministre du Nouveau-Brunswick.

«Il est tout à fait possible qu’il y ait des compressions, analyse-t-il néanmoins. Blaine Higgs s’est fait élire en parlant de son bilan et en nous demandant de lui faire confiance, mais pour quoi précisément, on ne le sait pas. On vient de lui donner un chèque en blanc et un budget équilibré fait partie de son idéologie.»

Contrairement à l’ancien chef libéral Kevin Vickers, le premier ministre a toutefois refusé de promettre un retour à l’équilibre budgétaire au cours des quatre prochaines années en raison des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

«Pas de solution magique»

«Aucun doute qu’il y a des compressions qui s’annoncent», appuie quand même le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’Université de Moncton, Donald Savoie.

Il rappelle la dette de la province, qui devrait atteindre 14 milliards $ à la fin de 2020 – 2021, et le vieillissement de sa population qui provoque une augmentation des dépenses en santé.

«Il n’y a pas de raison de croire que les revenus provenant du fédéral et des taxes vont augmenter. Le taux d’imposition de la province est en outre l’un des plus élevés au Canada. Il n’y a pas de solution magique», explique M. Savoie.

Le chercheur raconte en outre que la plupart des gouvernements majoritaires, libéraux ou progressistes-conservateurs, cherchent à identifier des économies potentielles au début de leur mandat.

«Il va falloir voir les transferts fédéraux, car ils vont avoir une influence énorme sur le budget, ajoute-t-il. Le gouvernement fédéral a un problème de situation fiscale aussi. S’il gruge dans ses paiements de transferts, il faudra des coupures d’envergure.»

Le professeur à HEC Montréal, Germain Belzile a toutefois prévu en mai que les subventions d’Ottawa resteraient stables à court terme.

Efforts en éducation et en santé

Le gouvernement provincial s’attendait à recevoir d’Ottawa 3,7 milliards $ lors du dépôt de son budget en mars, une somme qui représente 37,6% de ses recettes.

Il a réussi à déposer des comptes équilibrés notamment grâce à l’augmentation de 200 millions $ de ces transferts.

Le Parti progressiste-conservateur a affirmé vouloir fonder la majeure partie de sa politique de l’année sur ce budget.

Il avait alors accordé 52,6 millions $ supplémentaires au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, une augmentation de 4%.

Il avait aussi décidé d’une croissance de 3,9% du budget de la santé, la plus importante en 10 ans.

«Ces mesures visent moins à obtenir la faveur populaire qu’à convaincre des députés de l’opposition à appuyer le budget», a toutefois estimé l’éditorialiste de l’Acadie Nouvelle, François Gravel.

En situation majoritaire, le futur gouvernement progressiste-conservateur n’aura plus à séduire de députés de l’opposition pour appuyer ses futurs budgets.

Il a de plus vu son surplus prévu de 92,4 millions $ pour 2020 – 2021 se transformer en déficit de 305 millions $ à la fin août, sous l’effet de la pandémie de COVID-19.

Alors, faut-il crier au loup?

Les promesses de Blaine Higgs

Le Parti progressiste-conservateur a affirmé avoir fait seulement cinq promesses pendant la campagne électorale qui s’ajoutent au budget provincial déposé en mars.

Les voici: amélioration des services en santé mentale (3,5 millions $ par an), augmentation du salaire des éducatrices en garderie (3,5 millions $ par an), ajout de ressources policières pour lutter contre le trafic de méthamphétamine (2 millions $ par an), embauche d’infirmières pour le Programme extra-mural (1,4 million $ par an), repas gratuits aux élèves dans le besoin dans les écoles dépourvues d’un tel service (1 million $ par an).

La formation de Blaine Higgs a toutefois évoqué aussi, sans préciser le coût de ces objectifs, l’amélioration de l’internet haute vitesse en région rurale, l’accroissement des activités agricoles en serre et la conception de petits réacteurs nucléaires.