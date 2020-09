Routes des anciens DSL: Tracadie prie pour que Higgs respecte sa promesse

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, souhaite que le nouveau gouvernement majoritaire du premier ministre Blaine Higgs respecte une promesse verbale d’avant les élections voulant qu’il accorde un délai additionnel d’une année dans le règlement du dossier du transfert de la responsabilité des routes des anciens DSL à la Ville.

Cela donnera notamment le temps à la création d’un comité de travail, composé de représentants de la municipalité, du gouvernement et de l’Association francophone des municipalités du N.-B. Son mandat sera de trouver des alternatives à ce boulet financier pour la MRT.

Déjà que la question divise depuis la formation de la nouvelle municipalité en 2013, voilà qu’un autre pavé – d’asphalte – vient d’être jeté dans cette marre.

Selon le maire Losier, ce transfert de responsabilité ne comprendrait pas seulement près de 270 km de routes éparpillées dans les 18 anciens DSL du Grand Tracadie-Sheila, mais aussi 157 routes privées, dont 57 qui obtiennent depuis des années des services de déneigement et d’entretien accordés par la province.

Pour certains, ces acquis remonteraient à plus de 40 ans, a précisé le maire, ce qui leur accorderait en quelque sorte une clause grand-père.

«Le gouvernement Higgs nous avait promis une pause d’un an tout juste avant les élections. Le samedi avant le vote, le conseil municipal a rencontré le premier ministre, où il a été questionné sur le comité de travail. La seule information que nous avons pour le moment, c’est un engagement verbal avec un engagement écrit qui doit arriver après les élections», a indiqué le premier élu de Tracadie.

La confirmation de cette pause d’une année accorderait également un répit aux contribuables de la municipalité, sur qui n’incomberait pas une hausse importante de la taxe foncière cet automne.

L’ajout des routes privées dans ces négociations aurait pris le ministère des Transports et de l’Infrastructure et le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux par surprise, a continué M. Losier. Les 157 voies additionnées servent plus de 3000 des 16 000 citoyens de la MRT, a-t-il noté.

«Le gouvernement va-t-il respecter sa parole d’avant les élections? Cela a créé une grosse inquiétude parmi les conseillers municipaux des quartiers ruraux. Jusqu’à maintenant, rien ne nous indique que nous serons pénalisés. On va laisser le temps au nouveau cabinet de se virer de bord à Fredericton. Le gouvernement comprend que tant qu’il n’a pas réglé notre problème, il n’y aura pas d’autres regroupements et sa réforme municipale promise en campagne ne sera pas possible», soumet le maire.

Le dossier qui traîne depuis plus de deux ans a été au coeur de la campagne électorale dans Tracadie-Sheila. Le député libéral sortant Keith Chiasson a promis d’en faire sa priorité une fois réélu. La candidate progressiste-conservatrice Diane Carey a mentionné sur les réseaux sociaux que c’était elle qui avait récemment convaincu le gouvernement Higgs de prendre un pas de recul.

Le scrutin de lundi n’a présenté aucune équivoque sur l’opinion de la communauté, puisque M. Chiasson a été facilement reporté à l’Assemblée législative.

«Le transfert a été fait, c’est un fait accompli, a commenté le député après sa victoire de lundi. Le gouvernement Higgs a fait le transfert sans consultation. On va se mettre ensemble pour travailler fort, parce que c’est quelque chose qui pourrait avoir un impact négatif sur la municipalité.»

En juillet, le conseil municipal avait appris, par l’entremise de la Gazette royale, que les routes concernées étaient désormais de sa responsabilité par voie de décret ministériel. Le maire a répliqué qu’il n’avait pas été mis au courant d’une telle décision. Il avait demandé et obtenu une rencontre d’urgence à Fredericton, qui avait fini par reculer. C’est de là qu’est sortie l’idée d’un comité de travail dont le mandat sera de trouver des solutions.

La MRT a déjà refusé une offre de 4,6 millions $ de la part de Fredericton accompagnant ce transfert, prétextant qu’il en coûterait jusqu’à 30 millions $ afin de remettre à un niveau acceptable ces artères routières.