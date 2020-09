Un marché pour les créateurs du Madawaska

Les artisans du Madawaska seront heureux d’apprendre que leurs produits pourront être mis en valeur d’ici la fin de l’année. Un grand marché, organisé par sept organisations culturelles de la région, aura lieu les 6, 7 et 8 novembre à Edmundston.

La pandémie a forcé l’annulation de nombreux événements culturels au cours des derniers mois.

Christine Lavoie, la directrice du Service Arts et Culture à la Ville d’Edmundston, estime que le grand marché constituera, pour certains artistes, la seule source de revenu de l’année entière.

«Ce projet fait suite aux consultations publiques lancées en juin dernier pour répondre aux besoins du secteur culturel», a-t-elle expliqué lors du dévoilement du projet, mercredi, au Centre des Arts.

«En plus d’appuyer la relance du secteur culturel et économique de la région, cette collaboration exceptionnelle permettra de garder bien vivantes la présence et les activités de ces organismes dans la communauté.»

Le grand marché aura lieu cette année au Jardin botanique

On pourra y trouver divers kiosques extérieurs mettant en vedettes des oeuvres d’art, des produits artisanaux et des produits alimentaires faits à la main.

«Pour nous, c’est nouveau d’ouvrir nos portes au mois de novembre», a témoigné Josée Landry, la directrice du Jardin.

Le parc provincial a décidé d’accueillir les exposants sur son terrain cet hiver afin d’inciter la découverte de produits locaux et du coup, créer une nouvelle activité plein air pour les familles du Madawaska.

Mariette d’Amboise et Myriam Duff, de l’Association des Artisans du P’tit So, sont également ravis de participer à l’organisation du week-end, qui, elles sont convaincues, séduira plusieurs de leurs membres.

Comme le marché d’Edmundston est demeuré fermé tout l’été, la vice-présidente soulève que plusieurs créateurs trépignent probablement d’impatience de présenter leurs nouvelles créations.

«Je suis convaincue que les gens ont été très productifs pendant le confinement et je pense que le marché sera une occasion en or de promouvoir ce qui a été fait.»