Chasse à l’orignal: plus que quelques jours avant les premiers coups de feu

Le temps de la chasse à l’orignal est arrivé. COVID-19 ou pas, de nombreux amateurs prendront la route des bois dès ce week-end, question de s’installer et de pister les bêtes avant le grand coup d’envoi qui se fera mardi matin.

Les orignaux devront demeurer à l’affût des chasseurs jusqu’au 26 septembre à la tombée du jour.

Le quota de permis attribués cette année est de 4794, soit une cinquantaine de plus qu’en 2019. Cette année-là, la récolte d’orignaux a totalisé 3689 bêtes, portant ainsi à 77% le taux de réussite des chasseurs.

De ce nombre, 76 bêtes avaient été abattues par des non-résidents ayant obtenu un permis. Cette année par contre, la COVID-19 vient passablement changer la donne à ce chapitre. C’est que n’entre plus qui veut dans la province.

«Cinquante permis ont été choisis dans le cadre du tirage pour non-résidents. Les personnes choisies qui venaient de l’extérieur de la bulle atlantique ont obtenu un remboursement pour l’achat de leur permis. Ces permis ont par la suite été offerts aux personnes de la bulle atlantique qui avaient soumis une demande et qui étaient sur la liste d’attente», explique un porte-parole du ministère des Ressources naturelles.

Cinquante autres permis pour non-résidents étaient également disponibles par l’entremise du tirage destiné aux pourvoyeurs et aux guides. Les pourvoyeurs et les guides choisis ont eu la possibilité de vendre le permis soit à un client de la bulle atlantique, soit à un résident du Nouveau-Brunswick.

Pour ce qui est des chasseurs ou des accompagnateurs des bulles jumelées avec le Québec, ceux-ci peuvent venir dans la province, mais doivent retourner avant la nuit venue puisque l’interdiction de nuitées est toujours en vigueur. De surcroît, les chasseurs du Témiscouata devront vraisemblablement faire leur deuil de la chasse au Nouveau-Brunswick cette année, du moins jusqu’à nouvel ordre, en raison de la suspension de la bulle de ce secteur survenue jeudi.

Enregistrements

La situation entourant la COVID-19 entraîne également des changements au niveau du processus d’enregistrement des orignaux. Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie a établi des procédures opérationnelles afin d’assurer la distanciation physique et la désinfection lors du processus d’enregistrement des orignaux.

«Il n’y aura pas énormément de différence comparativement aux années précédentes, le processus d’enregistrement est le même, à l’exception que nous serons strictes en ce qui concerne les règles de distanciations. On ne veut pas d’attroupement sur notre site», explique Bruno Pelletier, superviseur au bureau des Ressources naturelles de Campbellton.

Ainsi, une seule personne sera autorisée à sortir du véhicule pour donner les détails de la licence. Même chose pour la pesée officielle. Les spectateurs n’auront pas la permission d’entrer dans les postes d’enregistrement.

«Souvent, on avait toute l’équipe de chasse qui sortait et qui suivait. On tolérait cela, car c’est un moment festif pour tout le monde, mais en temps de COVID-19 on veut s’assurer de protéger nos agents le plus possible ainsi que le public en général», ajoute-t-il.

Protection

Il n’y a pas qu’aux bureaux des Ressources naturelles où l’on a resserré les consignes en raison de la COVID-19.

Érik Babin est propriétaire de la Bergerie Babin, commerce qui propose notamment un service de boucherie. Chaque année pendant la période la chasse à l’orignal, il reçoit en moyenne 70 bêtes.

«La période de la chasse, c’est toujours une période très occupée pour nous. Et cette année, avec la COVID-19, ce sera particulier», admet le propriétaire des lieux.

Ce dernier dit avoir dû apporter des modifications à sa boucherie afin d’être en mesure de respecter les normes distanciations avec les clients. Du coup, ceux-ci n’auront pas le droit de mettre les pieds à l’intérieur.

«On doit maintenir un certain contrôle, car il y a beaucoup de va-et-vient sur une très courte période et je dois m’assurer de la sécurité de mes employés. On ne voudrait pas que ceux-ci soient exposés inutilement. Et on veut pouvoir travailler tout l’automne, car après cette chasse il y en a d’autres aussi. C’est certain que c’est un casse-tête, mais dans les circonstances c’est pour le mieux», ajoute-t-il.

Gardez vos distances

À la Santé publique, on tient à rappeler que, même si le risque de propagation de la COVID-19 peut sembler improbable en pleine nature, il est pourtant bel et bien présent. C’est que la chasse comporte son lot d’activités où la proximité entre chasseurs peut être difficile à maintenir. Les soirées dans les chalets ou les roulottes, le covoiturage, le pistage des orignaux, leur dépeçage… Il est ainsi facile de baisser sa garde, partager un verre avec un autre chasseur, se serrer la main, oublier de désinfecter certains items, etc.

«Les mêmes conseils en matière de santé publique qui s’appliquent à la population s’appliquent aux chasseurs», rappelle le directeur des communications de l’organisme, Bruce MacFarlane.

«Nous devons comprendre les risques de nous trouver à proximité de personnes en dehors des bulles de nos amis, proches et famille. Pour limiter la propagation de la COVID-19, il est crucial de limiter nos cercles et de limiter les contacts étroits avec les personnes en dehors de notre cercle», ajoute ce dernier.

Voici quelques règles de base à ne pas oublier même en forêt:

• Éviter les espaces confinés

• Maintenir une distance de deux mètres

• Porter un masque lorsqu’il n’est pas possible de maintenir la distanciation physique

• Se laver ou se désinfecter souvent les mains

• Adopter de bonnes pratiques s’il faut tousser et éternuer

• Rester chez soi en cas de maladie

• Ne pas partager de nourriture ou de boissons

• S’assurer que les surfaces sont bien nettoyées