Fermeture de la bulle avec le Témiscouata: des impacts sociaux plus qu’économiques

La fermeture de la bulle avec le Témiscouata devrait avoir beaucoup plus d’impacts sociaux qu’économiques sur le Madawaska.

Le gouvernement provincial a annoncé jeudi, suite à une augmentation de cas au Bas-Saint-Laurent, le resserrement à la frontière du Nouveau-Brunswick.

Les gens du Témiscouata ne peuvent donc plus, à moins de raisons essentielles, entrer dans la province pour des excursions d’une journée comme ils étaient autorisés de le faire.

Les Néo-Brunswickois qui traversent la frontière doivent aussi désormais s’isoler pendant 14 jours à leur retour.

Cathy Pelletier, la directrice de la Chambre des commerces d’Edmundston, estime que ce changement devrait avoir un impact plus ou moins important sur les entreprises de la région. Parce que les résidents du Témiscouata étaient peu nombreux à se rendre dans les restaurants et les boutiques de la ville néo-brunswickoise depuis le mois d’août.

«La lumière au bout du tunnel commence à être loin pour certains d’entre eux (…)», a-t-elle témoigné au lendemain de l’annonce de la Santé publique.

«Il va vraiment falloir que le gouvernement collabore avec les entreprises, le secteur du tourisme et de la restauration ainsi que toutes les industries qui s’y rattachent.»

Plus tôt cet été, L’Acadie Nouvelle rapportait que la bulle régionale avec le Témiscouata, comme la bulle de l’Atlantique, n’avait pas suscité de «boom économique» au Madawaska.

C’était encore vrai juste avant la récente fermeture.

Pour cette raison, Mme Pelletier affirme qu’elle ne compte pas sur quelconques bulles pour aider les entrepreneurs.

Dans une région perçue de passage comme la sienne, elle réclame plutôt des actions concrètes du nouveau gouvernement progressiste-conservateur.

Incompréhension à Dégelis

Normand Morin, le maire de Dégelis, déplore que le premier ministre Blaine Higgs ait pris la décision de fermer sa frontière en raison des nouveaux cas recensés au Bas-Saint-Laurent.

En entrevue, il insiste sur le fait que la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata ne compte actuellement que neuf cas actifs et se trouve à près de 100 kilomètres des récentes éclosions (notamment à Rivière-du-Loup).

«Je comprends que le système de santé du Nouveau-Brunswick n’a peut-être pas les ressources pour vivre une pandémie et se fait prudent, mais la bulle a été créer avec le Témiscouata, pas le Bas-Saint-Laurent», a-t-il lancé.

Ce dernier trouve aussi dommage que le recul survienne au moment où les bienfaits de la bulle auraient pu se faire ressentir.

«Ça commençait à être intéressant. Les gens pouvaient, depuis seulement deux semaines, procéder à s’enregistrer pour une période de deux mois.»

Au Témiscouata on retrouve divers lacs et terrains de camping ou les Néo-Brunswickois posent leur bateau ou leur roulotte pendant l’été et l’automne, a poursuivi le maire.

Bon nombre possèdent aussi des résidences secondaires à cet endroit, alors ils ont dû s’empresser de récupérer leurs biens et de quitter, jeudi.

«Le Madawaska et le Témiscouata ont toujours eu de forts liens familiaux, commerciaux et d’affaires (…) Ça ne date pas d’hier», a-t-il conclu celui qui a lui-même des proches au Nouveau-Brunswick.

Il est à noter que les enregistrements déjà approuvés pour des excursions d’une journée en provenance et à destination du Témiscouata ne sont plus valides depuis jeudi.