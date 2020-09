Le 40e Marathon de l’espoir sera virtuel, dimanche

Chaque année, la Fondation Terry Fox récolte plus de 20 millions $ en dons pour financer les recherches sur le cancer. L’année de la COVID-19 forcera-t-elle la fondation à effectuer un revirement? Contre vents et marées, la 40e course annuelle, principale activité de collecte de fonds de l’organisme, aura bel et bien lieu dimanche, mais s’appuiera sur le virtuel plutôt que sur ses évènements habituels.

Lorsqu’il a entrepris son Marathon de l’espoir, le 12 avril 1980, Terry Fox espérait amasser 1 million $ pour faire avancer la recherche sur le cancer. Voyant grandir l’engouement pour sa course, il a revu son objectif à la hausse: recueillir 1$ par Canadien, soit 23 millions $.

Quarante ans plus tard, la Fondation Terry Fox a récolté plus de 800 millions $ au nom de l’athlète qui a couru 5373 kilomètres malgré son cancer des os.

De 2012 à 2019, plus de 20 millions $ étaient amassés chaque année. Qu’en sera-t-il en 2020?

Une figure rassembleuse

La toute première Journée Terry Fox s’est déroulée le 13 septembre 1981, 11 semaines après le décès de l’athlète qui a quasiment rallié Saint John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et Thunder Bay (Ontario) à la course.

Cette journée a donné lieu à 760 évènements à travers le Canada et même outre-mer, réunissant plus de 300 000 personnes qui ont recueilli 3,5 millions $ – l’équivalent de 9,6 millions en 2020, selon la feuille de calcul de l’inflation de la Banque du Canada.

Dans les dernières années, 3,3 millions d’élèves auraient pris part à la Journée Terry Fox des écoles et plus de 160 000 personnes auraient amassé des fonds au pays.

Peter Sheremeta, directeur provincial pour la Fondation Terry Fox au Québec, estime que «15% du Canada participe à la Journée Terry Fox des écoles» ; un scénario qui pourrait être bien différent en cette année de pandémie.

Au 17 septembre 2020, soit à trois jours de l’évènement annuel, 2,8 millions de dollars avaient été amassés. De Dawson City au Yukon à Saint John’s, en passant par Arctic Bay au Nunavut et Kingsville en Ontario, 14 780 participants travaillaient pour la cause.

«Cette année, on n’est pas certains du nombre de personnes qui vont participer», concédait Peter Sheremeta 16 jours avant la journée virtuelle.

Le 40e Marathon de l’espoir ne sera assurément pas comme les autres. «Mais quand même, on va ramasser beaucoup», avance-t-il, confiant.

Inspirant

En 2015, dans une entrevue accordée à Denis Gratton du quotidien Le Droit, Fred Fox, le frère de Terry, disait parcourir le pays en entier pour présenter de 80 à 100 conférences par année. Il raconte aux élèves l’histoire de son frère, jeune, amputé, mais «un gars comme tous les jeunes de son âge» malgré tout.

Le message qu’il souhaite passer: «Faites de votre mieux, soyez déterminés, n’abandonnez jamais vos rêves malgré les nombreux obstacles que la vie peut mettre sur votre chemin, et terminez ce que vous commencez. Allez jusqu’au bout de vos rêves. Tout est possible quand on y croit vraiment.»

Peter Sheremeta a souvent accompagné les membres de la famille Fox dans les écoles et a constaté que le message passe.

«Les élèves ont tendance à voir Terry Fox comme un héros, une légende, une icône, puis ils rencontrent un membre de sa famille et ils se rendent compte que c’est juste un gars normal qui a fait quelque chose d’extraordinaire.»

Marguerite Tölgyesi, présidente du comité Jeunesse Franco-Yukon (JeFY), se souvient même d’avoir reçu la visite de Betty Fox, la mère de Terry Fox, à son école. Elle en a bien retenu le message.

«N’importe qui peut faire une différence. Terry Fox était un jeune avec une idée pour améliorer le sort de gens qui, comme lui, ont souffert d’un cancer. Sa mère nous a encouragés à nous engager pour faire une différence, même si c’est à plus petite échelle.»

Il est un modèle de détermination, de courage et de succès accessible, souligne Sue Duguay. La présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), originaire de Miramichi, a aujourd’hui l’âge de Terry Fox alors qu’il traversait le Canada. «Il me rappelle qu’en se lançant dans une cause qui est vraie, on est capable d’aider bien plus de gens.»

Originaire de Caraquet, Pier-Maude Lanteigne, médecin résident en médecine familiale et militant.e pour les droits des personnes marginalisées, souligne la résilience de Terry Fox : «Garder espoir, trouver de nouveaux buts et se battre pour les atteindre malgré les obstacles rencontrés ; qui n’en verrait pas une source d’inspiration?» relève-t-il.

Qui était Terry Fox?

L’année 2020 marque le 40e anniversaire de la Journée Terry Fox. Cette course annuelle a permis d’amasser plus de 800 millions $ depuis sa création. Retour sur le parcours de vie d’un jeune homme qui a marqué des milliers de Canadiens.

Jeune sportif, adepte du basketball et du rugby, Terry Fox naît en 1958 à Winnipeg, au Manitoba, et passe son adolescence à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. À 17 ans, un cancer des os force l’amputation de sa jambe droite.

En convalescence, il apprend qu’un marathonien court avec une prothèse. Il décide qu’il courra aussi et que sa course aura une incidence positive sur les autres personnes qui souffrent d’un cancer.

Il s’entraîne pendant 15 mois en vue de son Marathon de l’espoir, qui doit le mener de St. John’s, à Terre-Neuve, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le 1er septembre 1980, alors qu’il approche de Thunder Bay, en Ontario, la toux et la douleur le forcent à monter à bord de sa fourgonnette d’accompagnement et à se rendre à l’hôpital. Depuis le 12 avril, il avait refusé toute visite chez le médecin pour ne pas ralentir sa progression. Celle du cancer ne s’était toutefois pas freinée non plus: deux tumeurs déjà grosses logent dans ses poumons.

Neuf mois plus tard, il meurt à l’âge de 22 ans.

De son lit d’hôpital, Terry Fox a rappelé la raison d’être de son Marathon: «C’est ça le cancer, je ne suis pas le seul. Ça arrive tous les jours à d’autres personnes. Je ne suis pas spécial.»

En septembre 1981, moins de trois mois après le décès du coureur, une première Journée Terry Fox a été organisée. Plus de 300 000 personnes y ont pris part et ont amassé 3,5 millions de dollars pour la recherche sur le cancer.