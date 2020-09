Le Centre aquatique de Bathurst a besoin de plus d’argent

Le Centre aquatique de Bathurst souhaite une plus grande participation financière de la ville afin d’assurer la viabilité du centre sportif.

De passage lundi devant les membres du conseil municipal afin de présenter ses prévisions budgétaires, la directrice du centre, Eeve Stever, a dit espérer que la municipalité sera en mesure d’augmenter à 350 000$ sa contribution financière annuelle afin de permettre la poursuite des activités quotidiennes du complexe qui a ouvert ses portes en 1983.

Elle demande également que la municipalité efface le déficit de 100 000$ accumulé par le Centre aquatique.

Selon elle, cette somme est nécessaire afin d’assurer l’entretien des lieux, l’achat de produits chimiques et d’éponger les baisses de revenus engendrées par la COVID-19 qui a forcé la fermeture de l’endroit pendant plus de trois mois plus tôt cette année.

«L’écoute des conseillers m’a semblé bonne, plusieurs questions pertinentes m’ont été posées par les élus lors de la présentation. J’ai quitté la rencontre avec bon espoir», a affirmé la nouvelle directrice du complexe.

«Une contribution financière d’une municipalité est essentielle à n’importe quel centre aquatique», a raconté en entrevue Eeve Stever à l’Acadie Nouvelle.

Une participation financière des communautés avoisinantes pourrait également aider à assurer la santé financière du centre aquatique, a indiqué la directrice.

«La plupart des utilisateurs proviennent de Bathurst, mais il y a des gens venant d’aussi loin que Pointe-Verte ou même de Campbellton qui fréquentent notre complexe», a souligné Mme Stever.

Pour l’instant, seule la Ville de Bathurst contribue au financement de son centre aquatique, même si près de 40% de la clientèle provient de l’extérieur de la municipalité.

Questionnée par l’Acadie Nouvelle, l’administration municipale de Bathurst a indiqué qu’il est encore trop tôt pour décider de l’avenir des contributions qui seront versées à son centre aquatique.

«En marge de la présentation par la directrice du Centre aquatique de Bathurst, nous enclenchons le processus d’évaluation de leur demande d’aide financière, tout comme celles des autres présentateurs lors de la réunion plénière de ce lundi, dans le cadre de notre processus budgétaire 2021. Ce processus devrait être terminé d’ici la fin novembre», a indiqué Luc Foulem, le directeur des communications corporatives à la Ville de Bathurst.

Une nouvelle piscine?

Eeve Stever est d’avis que le Centre aquatique de Bathurst a pratiquement atteint la fin de sa durée de vie après 37 années d’activités et que la construction d’un tout nouveau complexe s’impose.

«Ça prend une nouvelle piscine à Bathurst. La toiture nécessite d’importantes réparations, tout comme le système de filtration d’eau. Pour un centre aquatique comme le nôtre, 37 années d’opérations ça commence à se faire vieux…»