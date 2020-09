Les feux en Californie risquent d’avoir un impact dans votre assiette

Bien qu’un continent entier sépare la Californie du Nouveau-Brunswick, les feux de forêts qui ravagent actuellement la côte ouest américaine pourraient avoir un impact majeur sur l’offre alimentaire dans nos épiceries cet hiver.

L’Acadie Nouvelle a parlé avec deux entreprises du nord du Nouveau-Brunswick qui déploie des efforts pour produire des légumes frais à longueur d’année.

Pour le moment, les principales régions agricoles de la Californie ont été épargnées par les flammes, mais l’intense fumée pourrait endommager les récoltes, explique le Dr Sylvain Charlebois, directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse dans sa plus récente chronique.

Chaque année, le Canada importe une valeur d’environ 3,1 milliards $ de denrées alimentaires de la Californie, qui produit environ le tiers des légumes cultivés aux États-Unis. Ces produits se trouvent régulièrement sur les tablettes des épiceries du Nouveau-Brunswick, surtout en automne et en hiver.

Pour Daniel Ratté, copropriétaire d’EnoGrow, une ferme verticale située dans l’ancienne école de Saint-Léolin, les feux de forêt sont présentement une préoccupation parmi plusieurs autres.

«Les feux dans l’Ouest, c’est une chose, mais en Arizona, où j’ai étudié, le manque d’eau commence à être un sérieux problème aussi. D’ailleurs, la saison des ouragans est pas mal active…»

L’entreprise EnoGrow a été fondée en 2019 à Saint-Léolin pour répondre à une demande croissante de produits locaux et frais à longueur d’année dans une région comme la Péninsule acadienne où les hivers sont longs et les étés courts.

L’agriculture verticale a tout de même ses limites, admet Daniel Ratté. La technologie se prête particulièrement bien à la culture de pousses et de légumes verts – EnoGrow est en mesure de produire 750 000 têtes de laitue par an – mais pas à la culture de légumes-racines. Des chercheurs ont cependant commencé à expérimenter avec d’autres fruits et légumes afin de maximiser le potentiel de cette industrie qui prend de l’expansion dans le monde.

«La sécurité alimentaire, on en fait partie. Les problèmes climatiques vont se poursuivre. On se positionne. On est probablement au meilleur endroit que l’on pourrait être ici à Saint-Léolin. Nos produits se trouvent dans plusieurs commerces dans le nord-est et on est en train d’augmenter notre gamme de produits.»

De nouvelles serres situées dans une ancienne pépinière à Madran, près de Bathurst, ont aussi pour objectif de répondre à cette demande. L’ouverture officielle aura lieu vers la fin du mois. L’un des buts est de pouvoir augmenter l’indépendance alimentaire dans la région Chaleur douze mois par année, fait savoir Jacques Ouellette, porte-parole du projet.

«On veut développer notre produit pour le marché local, c’est à dire, la région Chaleur et par la suite, on veut s’étendre ailleurs dans le nord-est. Éventuellement, on aimerait pouvoir fournir une bonne partie de la province.»

Selon Sylvain Charlebois, le climat canadien nous oblige à continuer les importations en hiver, mais la pandémie et les changements climatiques nous rappellent aussi l’importance de développer des options durables pour l’avenir.

«Produire des fruits et des légumes d’ici est une chose, mais il faut toujours une approche filière qui inclura un consommateur partant et qui participera activement à l’essor du secteur. Les produits doivent être bons, écologiques et surtout, peu dispendieux.»