Moncton: la prison pour l’incendiaire de l’ancienne Maison Nazareth

Shawn Malley a été condamné à deux ans et demi de prison et à un an de liberté conditionnelle pour avoir incendié l’ancien refuge pour sans-abri de la Maison Nazareth. L’itinérant âgé de 27 ans a allumé plusieurs feux dans le bâtiment de la rue Clark à Moncton le 18 février.

M. Malley a plaidé coupable d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine le 16 septembre. Il a néanmoins provoqué des dégâts matériels seulement, qui se chiffrent à 1 million $.

«Ce n’est pas vraiment dans mon caractère de faire quelque chose comme ça, a marmonné le jeune homme aux cheveux longs dans son box au tribunal. C’est un mélange de trop de gens qui ont voulu m’aider. J’ai passé la plus grande partie de ma vie seul, donc… C’est devenu trop.»

Le détenu en chandail orange a expliqué avoir refusé de suivre des cures pour guérir de sa dépendance sévère aux drogues et à l’alcool, parce qu’il ne croyait pas en leur efficacité. Il a semblé lier ce comportement à son refoulement à l’entrée du nouveau refuge de la Maison Nazareth, l’organisme auquel il préférait demander de l’aide.

L’accusé a vécu de 10 à 15 ans dans la rue, a eu une enfance très difficile et souffre de problèmes de santé mentale, selon son avocate et le procureur de la Couronne

«Il regrette son acte», a assuré Me Bernadette Richard, à propos de son client.

«Vous avez eu une vie très dure. J’espère que vous affronterez vos dépendances. Vous ne semblez pas être un homme qui fait ce genre de chose, a estimé le juge, Luc Labonté en s’adressant à l’incendiaire. Mais une organisation qui tente d’aider les gens a subi une grande perte. Vous avez perpétré un délit grave et vous en êtes responsable à un degré élevé.»

En plus des 2,5 ans de prison et d’une année de liberté conditionnelle, le magistrat a condamné M. Malley à un mois de prison pour possession d’une voiture volée. Il lui a en revanche épargné des amendes (dont une aurait pu lui échoir à cause d’une conduite dangereuse à cause de laquelle il a eu un accident). Le juge a reconnu qu’il n’avait pas de moyens financiers et qu’il avait coopéré avec la justice.

«Bonne chance à vous monsieur, a-t-il lancé à l’accusé à la fin du procès, en référence à l’aide qu’il recevrait durant sa liberté conditionnelle. J’espère que je ne vous reverrai pas dans ce tribunal. Je pense que vous avez du potentiel.»

Me Richard a évoqué les activités de pêches auxquelles M. Malley, pour l’instant sans emploi, aurait participé pendant sa jeunesse à Cap Pelé.

«Il espère reprendre», a-t-elle soutenu.