Vaughne Madden à la tête d’un troisième Congrès mondial acadien

Vaughne Madden a été nommée directrice générale du Congrès mondial acadien 2024, qui se tiendra dans les municipalités de Clare et d’Argyle, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Elle a occupé le même poste en 2004 dans le sud-est du Nouveau-Brunwick et en 2019, dans le Sud-Est et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Native de la région hôtesse, Mme Madden a consacré sa carrière à diriger des organismes représentant les intérêts des Acadiens et des francophones et en faisant la promotion de l’Acadie.

Elle a fait partie de la direction de plusieurs organismes tels que la Fédération acadienne de la Nouvelle‐Écosse (FANE) et de la Société Promotion Grand‐Pré et a été directrice générale des Affaires acadiennes au sein du gouvernement de la Nouvelle‐Écosse de 2005 à 2016.

«En tant que directrice des CMA de 2004 et de 2019, Mme Madden apporte une expérience directement liée à l’organisation du prochain CMA en plus de ses acquis dans la gestion et la promotion d’organismes», a indiqué Allister Surette, président du Comité organisateur du Congrès mondial acadien 2024.

Pour sa part, Mme Madden a affirmé que «les CMA réunissent les Acadiens du monde, mais jouent également un rôle important dans le développement de la région hôtesse. Les années de préparation sont aussi importantes que l’événement même en ce qui concerne l’impact du CMA à tous les niveaux. Je suis fier de retourner travailler dans ma région natale.»