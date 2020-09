COVID-19: Un seul cas actif au Nouveau-Brunswick

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été signalé au Nouveau-Brunswick pendant la fin de semaine et deux malades se sont rétablis.

Il ne reste plus qu’un seul cas actif dans la province. Il n’y a aucune hospitalisation reliée à la maladie.

Depuis le début de la pandémie, 194 personnes ont contracté le virus. Il y a eu deux décès.

Jeudi dernier, le Nouveau-Brunswick a réimposé des restrictions de voyage aux Québécois de la municipalité régionale de comté de Témiscouata, dans le sud du Bas-Saint-Laurent, qui connaît présentement une augmentation des cas de COVID-19.

Les résidents de cette région ne peuvent plus faire des excursions d’une journée au Nouveau-Brunswick. Ce changement ne touche pas les résidents de la MRC d’Avignon et de la Première Nation de Listuguj – plus à l’est, en Gaspésie, près de Campbellton.

Le Nouveau-Brunswick avait assoupli les restrictions de voyage le 1er août pour ces trois régions frontalières du Québec. Or, le gouvernement du Québec a annoncé mardi que la région du Bas-Saint-Laurent passait au « niveau d’alerte régionale jaune » – en « préalerte » sanitaire.

Les résidents de la MRC de Témiscouata, qui est proche d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, sont toujours autorisés à entrer pour des raisons essentielles comme des rendez-vous médicaux, un « emploi approuvé » ou la garde partagée d’enfants, comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, a annoncé jeudi le gouvernement de Blaine Higgs.

À part ces cas, toutes les excursions d’une journée qui avaient déjà été approuvées sont annulées. Les personnes qui se rendent au Témiscouata ou qui en reviennent doivent à nouveau s’isoler pendant 14 jours, à moins qu’elles ne bénéficient d’une exemption.