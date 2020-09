Teddy devrait frapper les Maritimes, mais éviter le Nouveau-Brunswick

La tempête Teddy est toujours sur la bonne voie pour frapper mardi et mercredi de vastes régions du Canada atlantique, apportant des vents violents et de fortes précipitations.

Le Centre canadien de prévision des ouragans indique que Teddy est actuellement un système de catégorie 3 se déplaçant à environ 1000 kilomètres au sud-est des Bermudes. Il s’accompagne de vents estimés à 204 kilomètres à l’heure.

La tempête devrait passer à l’est des Bermudes lundi et commencer à diriger en s’accélérant vers la Nouvelle-Écosse.

Selon les météorologues, Teddy pourrait bien être un ouragan de catégorie 2 lorsqu’il attendra les eaux canadiennes au sud des Maritimes. Il devrait se transformer en une tempête tropicale « très dangereuse » au fur et à mesure qu’il se déplace dans la région.

Ils disent que si l’intensité de la tempête diminue, la zone touchée par de forts vents est susceptible de s’étendre considérablement. Si Teddy garde l’intensité d’un ouragan, il pourrait alors passer au sud de la trajectoire prévue.

À ce stade, les météorologues prévoient de très fortes précipitations pour le sud des Maritimes et la côte sud de Terre-Neuve. Des vagues déferlantes et une onde de tempête pourraient aussi frapper certaines parties de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, des Îles-de-la-Madeleine et de Terre-Neuve.