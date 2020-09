Utilisation des écoles par la communauté: quand la COVID-19 vient tout bouleverser

En temps normal avec la rentrée des classes, les écoles sont prises d’assaut non seulement par les élèves, mais aussi par la communauté. Hockeyball, volleyball, cours de gymnastique, de judo, classe de peinture, etc. Mais cette année, la COVID-19 vient bouleverser les choses.

Comme plusieurs autres amateurs de badminton, Peter Choy avait bien hâte de retrouver sa raquette en septembre. C’est que depuis de nombreuses années, lui et une vingtaine d’autres passionnés utilisent le gymnase de la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton deux fois semaine.

Mais une consigne du gouvernement provincial est venue suspendre jusqu’à nouvel ordre l’utilisation des écoles par la communauté, question d’éviter l’importation du virus dans les établissements, et la propagation de celui-ci au sein des jeunes.

Le hic, c’est qu’à Campbellton, comme dans bien d’autres communautés de la province, les écoles sont souvent les seuls endroits où l’on retrouve des gymnases adaptés pour ce type de discipline.

«Selon moi, on va certainement avoir accès de nouveau à l’école d’ici quelques semaines. C’est un inconvénient, c’est certain, parce qu’on a tous hâte de jouer, mais on comprend aussi la situation et on va attendre. Dès que la province nous donnera le feu vert, on va recommencer», explique le joueur, attestant qu’il existe bien peu d’alternatives dans la région pour compenser la perte du gymnase.

«On se fie beaucoup sur les écoles, il n’y a pas vraiment d’autres endroits dans la communauté qui pourraient accueillir notre groupe», confirme-t-il.

Plus à l’ouest, à Saint-Quentin, le Club de judo Kachi vit sensiblement la même situation. Son dojo se trouve à l’intérieur de la polyvalente de l’endroit. Il est donc inaccessible depuis plusieurs mois.

«Ça nous cause un gros problème, car nous n’avons pu ouvrir aussi vite que nous l’aurions voulu. C’est dans des moments comme ça qu’on se rend compte à quel point l’école joue un rôle important pour la communauté. On a tendance à oublier à quel point c’est un point de rencontre précieux», explique Rino Perron, entraîneur du club.

Plus chanceuse, son organisation a été en mesure de trouver un local temporaire pour s’exercer, si bien que les cours devraient reprendre d’ici deux semaines.

«Il faudra respecter un tas de directives particulières en lien avec la COVID-19 – comme rapetisser les groupes puisque le local temporaire est trois fois plus petit que notre régulier –, mais au moins nous allons pouvoir reprendre l’entraînement. Ça demeure une solution temporaire, notre souhait étant de retourner dans notre local habituel le plus rapidement possible. Nous y avons l’un des plus beaux – sinon le plus beau – dojos de la province», indique-t-il.

Sécurité avant tout

Au District scolaire francophone Nord-Est, on est bien conscient de cette réalité pour les organisations communautaires.

«L’utilisation des écoles par la communauté vient bonifier l’environnement scolaire et communautaire, et c’est pourquoi nous veillons en un premier temps à ce que nos écoles soient sécuritaires. Nous attendons la révision de la situation afin d’assurer que l’ajout de la communauté dans les écoles soit sécuritaire et efficace tout en tenant compte de la volatilité de la pandémie», explique un porte-parole du district.

La situation affecte d’ailleurs directement le propre conseil d’éducation du DSF-NE. En temps normal, ses réunions ont lieu dans les écoles. Mais pour le moment, on se contente de rencontres virtuelles.

«On fait partie du public et le public n’a pas accès aux écoles. C’est cette consigne qu’il faut suivre. À la fin octobre, on va réexaminer la situation. À la lumière de ce qui se passe par rapport à la pandémie, s’il n’y a pas d’éclosion ou de vague dans nos écoles, je pense qu’il pourrait y avoir de l’ouverture. Mais en ce moment, ce n’est pas conseillé d’ouvrir les écoles au public», soutient la présidente du CÉD du DSF-NE, Ghislaine Foulem, précisant suivre les directives émises par la Santé publique.

Celle-ci exprime d’ailleurs le souhait de rouvrir ses écoles le plus rapidement possible à la communauté.

À noter que cette situation est la même dans les deux autres districts scolaires puisqu’elle provient d’une consigne provinciale.

Il existe néanmoins quelques exceptions à la règle. Dans le DSF Nord-Ouest par exemple, la communauté a un certain accès aux haltes scolaires qui se trouvent dans les écoles ou encore à certaines salles gérées par des organismes autres que le district, comme la Salle Léo-Poulin de la Cité-des-Jeunes d’Edmundston ou l’Auditorium Richelieu de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.