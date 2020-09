Moncton choisit la préservation d’un ruisseau aux dépens d’un projet de stationnement

Le projet du restaurant Skipper Jack’s de construire 51 places de stationnement sur une portion du ruisseau Rabbit a été rejeté par les élus de Moncton lundi soir.

Le propriétaire de l’enseigne située au 211 chemin Mapleton souhaitait canaliser le cours d’eau dans un ponceau souterrain pour étendre la surface d’asphalte destinée à sa clientèle.

Les travaux, assure Robert Holmes, lui permettraient d’agrandir le restaurant. Cela impliquait que la Ville transforme le zonage, qui passerait d’«utilisation communautaire et espace ouvert et conservation» à «utilisation commerciale suburbaine».

Le projet, présenté une première fois au mois de juillet, a suscité une forte opposition de la part des citoyens et d’organisations environnementales. La municipalité a reçu 32 prises de position contre celui-ci.

Dans une lettre, la directrice de l’Alliance du Bassin versant de la Petitcodiac, Lindsay Gauvin, dit craindre les impacts sur «intégrité écologique» du cours d’eau.

«Historiquement, le ruisseau Rabbit était considéré comme un habitat privilégié pour des espèces de poissons telles que l’omble de fontaine et le saumon de l’Atlantique (…) Cependant, le ruisseau est actuellement menacé en raison de l’usage des terres urbaines qui a considérablement altéré sa géomorphologie et a réduit sa capacité à offrir de la nourriture et un habitat pour la faune, empêcher les inondations, et filtrer la pollution.»

Ronald Babin, président des Sentinelles Petitcodiac a quant à lui fait valoir que «les ponceaux ne font plus partie des bonnes pratiques de planification relative aux infrastructures, en raison de leurs effets négatifs sur les écosystèmes urbains».

«Les ponceaux augmentent le débit de l’eau, ce qui affecte les niveaux de sédiments et crée des milieux difficiles à parcourir pour les petites espèces de poisson ; cela peut causer la disparition de certaines espèces», dit-il.

Le propriétaire a d’abord revu ses plans, acceptant de réduire de 54 à 51 le nombre d’emplacements et de diminuer la longueur du ponceau.

«Nous voulons dédier 45% du terrain aux espaces verts», a plaidé Robert Holmes. «Nous avons déjà dépensé 50 000$ pour faire les choses correctement.»

Selon lui, le pavage permettrait de «protéger» le ruisseau en évitant que des déchets s’y déposent.

Andrea Kalafut, une ingénieure en environnement embauchée par le restaurant, a déclaré aux conseillers que présence de poisson ou de tortue n’a pas pu être recensée dans le ruisseau. Elle souligne que «le dommage a été fait en grande partie», en raison de précédents développements réalisés en amont.

Le mois dernier, le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé que la municipalité refuse la demande de rezonage. Elaine Aucoin, directrice de la planification et de la gestion de l’environnement à la Ville de Moncton, s’est également opposée à ce développement à proximité du cours d’eau, demandant que soit maintenue la zone tampon de 30 mètres.

«Pourquoi aller à l’encontre des meilleures pratiques dans le monde? Les temps ont changé», a finalement asséné la mairesse Dawn Arnold après presque trois heures de discussions.

Son intervention a été suivie d’un vote de six voix contre trois en faveur du rejet du projet.